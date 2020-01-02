В очередях на выезд из Беларуси в Польшу и Литву стоят более 350 машин

Источник материала: Вороновская газета





Очереди на границе при выезде из Беларуси образовались утром 3 января.

Въезд на территорию Республики Беларусь свободен. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

По состоянию на 8.00 в пунктах пропуска на выезде из Беларуси в Литву и Польшу находились более 220 автомобилей. Основной поток машин зарегистрировали в « Каменном Логе» (более 80 авто), в пункте пропуска «Бенякони» (более 50 авто), а также в «Лоше» (более 40 авто), «Котловке» (более 20 авто), «Брузгах» (более 20 авто).

Более 140 грузовых авто стоят в очереди на выезд из Беларуси в Литву. Из них более 50 – в «Каменном Логе», почти сотня – в «Привалке».

Граница с Латвией и Украиной свободна.

Юлия ТИМОЩУК.

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