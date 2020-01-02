|
В очередях на выезд из Беларуси в Польшу и Литву стоят более 350 машин
03.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Очереди на границе при выезде из Беларуси образовались утром 3 января.
Въезд на территорию Республики Беларусь свободен. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.
По состоянию на 8.00 в пунктах пропуска
Более 140 грузовых авто стоят в очереди на выезд из Беларуси в Литву. Из них более 50 – в «Каменном Логе», почти сотня – в «Привалке».
Граница с Латвией и Украиной свободна.
Юлия ТИМОЩУК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди на границе при выезде из Беларуси образовались утром 3 января. Въезд на территорию Республики Беларусь свободен. Такая информация размещена на сайте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)