Госпогранкомитет: рост очередей связан с рождественскими выходными

Источник материала: Вороновская газета





В преддверии новогодних выходных на государственной границе, как и прогнозировалось, были зафиксированы ожидаемые колебания пассажиропотока.

После снижения количества пересекающих границу в период 31 декабря — 1 января, поток лиц, следующих на выезд из Беларуси, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди.

Основу пассажиропотока составили граждане России. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых – граждане России.

К полудню 3 декабря перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 260 легковых авто, на польском – до 390. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается.

Госпогранкомитет информирует, что к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.

gpk.gov.by