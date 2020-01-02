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Госпогранкомитет: рост очередей связан с рождественскими выходными

03.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Госпогранкомитет: рост очередей связан с рождественскими выходными

В преддверии новогодних выходных на государственной границе, как и прогнозировалось, были зафиксированы ожидаемые колебания пассажиропотока.

После снижения количества пересекающих границу в период 31 декабря — 1 января, поток лиц, следующих на выезд из Беларуси, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди.

Основу пассажиропотока составили граждане России. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых – граждане России.

К полудню 3 декабря перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 260 легковых авто, на польском – до 390. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается.

Госпогранкомитет информирует, что к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.

gpk.gov.by
 
 
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В преддверии новогодних выходных на государственной границе, как и прогнозировалось, были зафиксированы ожидаемые колебания пассажиропотока. После снижения...
 
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