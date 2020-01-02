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В Минске Volkswagen едва не влетел в подземный переход

03.01.2020 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске после столкновения двух автомобилей один из них едва не слетел в подземный переход. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото: Владимир Куприянов

Авария произошла вечером 2 января на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаёнка. Как сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на представителя ГАИ Минска Александру Попову, водитель Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил ДТП. От удара автомобиль выбросило за пределы дороги к подземному переходу.

В результате аварии водитель VW с травмами был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи его отпустили.


Фото: Владимир Куприянов

Фото: Владимир Куприянов
 
Теги: Минск
 
 
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В результате аварии водитель VW с травмами был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи его отпустили.
 
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