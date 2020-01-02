В Минске Volkswagen едва не влетел в подземный переход

Источник материала: Tut.by

В Минске после столкновения двух автомобилей один из них едва не слетел в подземный переход. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



Фото: Владимир Куприянов

Авария произошла вечером 2 января на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаёнка. Как сообщает агентство « Минск-Новости » со ссылкой на представителя ГАИ Минска Александру Попову, водитель Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил ДТП. От удара автомобиль выбросило за пределы дороги к подземному переходу.

В результате аварии водитель VW с травмами был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи его отпустили.



Фото: Владимир Куприянов



Фото: Владимир Куприянов