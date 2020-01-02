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В Минске Volkswagen едва не влетел в подземный переход
Источник материала: Tut.by
В Минске после столкновения двух автомобилей один из них едва не слетел в подземный переход. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Авария произошла вечером 2 января на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаёнка. Как сообщает агентство «
В результате аварии водитель VW с травмами был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи его отпустили.
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В результате аварии водитель VW с травмами был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи его отпустили.
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