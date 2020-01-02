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В Верхнедвинске 18-летний парень напал на сотрудников МВД: возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства ранения сотрудников МВД в Верхнедвинске.
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Сотрудник, который дежурил в отделении, немедленно передал информацию об этом ближайшему наряду милиции. Молодой человек во время задержания оказал сопротивление и нанес двум правоохранителям, прибывшим на вызов, ножевые ранения.
Был проведен осмотр места происшествия, где обнаружили две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения.
Назначен ряд экспертиз, среди которых комплексная психолого-психиатрическая в отношении задержанного.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел».
Пострадавшим оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается.
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства ранения сотрудников МВД в Верхнедвинске. По информации Следственного комитета, 18-летний парень утром первого...
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