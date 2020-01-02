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Утвержден план работы правительства на первое полугодие
03.01.2020 13:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Совет министров постановлением №955 от 31 декабря утвердил план работы правительства на первое полугодие.
На заседаниях Совета министров планируется рассмотреть итоги социально-экономического развития Беларуси за 2019 год, а также за январь-март 2020 года.
На заседаниях речь также пойдет о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития республики на 2021 год и на период до 2023 года, а также направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики, среднесрочной финансовой программы.
Всего в план работы включено 18 вопросов.
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Совет министров постановлением №955 от 31 декабря утвердил план работы правительства на первое полугодие.
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