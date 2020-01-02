Утвержден план работы правительства на первое полугодие

Источник материала: Ежедневник





Совет министров постановлением №955 от 31 декабря утвердил план работы правительства на первое полугодие.

На заседаниях Совета министров планируется рассмотреть итоги социально-экономического развития Беларуси за 2019 год, а также за январь-март 2020 года.



Президиум Совмина на своих заседаниях обсудит результаты работы по трудоустройству граждан, выявлению доходов физических лиц, сокрытых от налогообложения, ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни.



Кроме того, в центе внимания будут вопросы, касающиеся работы представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат государству, состоянии дел в сельском хозяйстве и выполнении поручений по повышению эффективности его функционирования, а также результаты оказания организациям господдержки в 2019 году и выполнении условий ее предоставления.



Планируются к рассмотрению проект концепции Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы и проект Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года.

На заседаниях речь также пойдет о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития республики на 2021 год и на период до 2023 года, а также направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики, среднесрочной финансовой программы.

Всего в план работы включено 18 вопросов.