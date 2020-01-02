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Достойно представили район на турнире юных физиков

03.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На базе Минского областного института развития образования состоялся XI областной турнир юных физиков, собравший 19 команд из разных районов Минщины.

Наш район был представлен двумя командами: Несвижской гимназии и сборная команды Несвижского района. Ребята из обеих команд достойно прошли все испытания и получили заслуженные награды.

Так,  выступление команды гимназистов, в которую вошли Артем Слободян, Румина Гарунова, Карина Романович, Яна Лобатая и Доминика Борис (руководители – учителя физики Ж.И. Скачко (гимназия) и А.Н. Отливанчика (Лысицкий УПК д/с-СШ), отмечено дипломом ІІ степени.

Достойно представили район на турнире юных физиков

Дипломом ІІІ степени награждена сборная команда района в составе: Андрея Климовича и Романа Сильвановича (СШ № 1 г. Несвижа), Виктории Холопицы (Сейловичский УПК д/с-СШ),  гимназиста Виталия Козича (гимназия) и Анастасии Ракитиной  из СШ № 1 г. п. Городея (руководители  – учителя физики Е.В. Козубовская (Сейловичский УПК д/с СШ) и А.А. Ахрименя (СШ № 1 г. Несвижа).

Достойно представили район на турнире юных физиков

Техническую поддержку на протяжении всего времени подготовки к турниру оказывали учителя физики СШ № 1 г. п. Городея В.И. Санько и М.А. Санько, а также учитель физики Затурьянского УПК д/с-СШ Н.В. Таратута.

Впереди – участие в республиканском турнире юных физиков. Пожелаем нашим участникам дальнейших побед.

Тамара БЛИЗНЮК,

заведующий сектором дошкольного,

общего среднего и специального

образования управления по образованию,

спорту и туризму Несвижского райисполкома.

 


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На базе Минского областного института развития образования состоялся XI областной турнир юных физиков, собравший 19 команд из разных районов Минщины.
 
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