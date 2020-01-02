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В МВД Беларуси рассказали о несчастных случаях и авариях в первые дни 2020 года

03.01.2020 16:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый год белорусы встретили спокойно. Правоохранители не зафиксировали серьезных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в местах праздничных гуляний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их по стране было более 1700. По данным МВД, 300 тысяч белорусов пришли встречать Новый год на организованные концертные площадки.

В Беларуси от пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 8 человек

В МВД Беларуси рассказали о несчастных случаях и авариях в первые дни 2020 года

В целом, преступлений в первую ночь 2020-го зарегистрировано в разы меньше, чем обычно. Не было и тяжелых травм от пиротехники. Лишь 46 человек обратились за помощью после запуска фейерверков, большинство получили помощь амбулаторно.

В МВД Беларуси рассказали о несчастных случаях и авариях в первые дни 2020 года

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси:
Новогодняя ночь прошла достаточно спокойной и в доброжелательной обстановке. В местах проведения массовых гуляний каких-либо преступлений, чрезвычайных происшествий, а также грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Надо также отметить, что в новогоднюю ночь было совершено значительно меньше в целом преступлений, чем регистрируется среднестатистически.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Известно, что 107 человек 1 января сели за руль в нетрезвом виде. Открыта и печальная статистика гибели людей в ДТП. Аварии в Беларуси с начала года унесли четыре жизни.

В МВД Беларуси рассказали о несчастных случаях и авариях в первые дни 2020 года

Люди в материале: Дмитрий Курьян
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новый год белорусы встретили спокойно. Правоохранители не зафиксировали серьезных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в...
 
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