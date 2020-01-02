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В Беларуси в новогодние выходные от пиротехники пострадали 46 человек

03.01.2020 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси в новогодние выходные от пиротехники пострадали 46 человек
Фото из открытых источников

В Беларуси в период с 25 декабря 2019 года по 2 января 2020 года 46 человек получили травмы от пиротехнических изделий, сообщает Минздрав. Уточняется, что из 46 пострадавших 22 были госпитализированы. Среди них 18 взрослых и четыре ребенка.

В Беларуси в новогодние выходные от пиротехники пострадали 46 человек В Беларуси на пожарах 1 января погибли 10 человек

При этом, к счастью, обошлось без серьезных травм. Среди травм – повреждения кистей рук, контузия глаза и другие.

Пик травмирования пиротехникой пришел на новогоднюю ночь и 1 января. По данным МВД, за этот период был зафиксирован 21 такой случай. Большинство из них (семь) пришлись на Гомельскую область. Кроме того, в Бресте в двух случаях петардами люди повредили в квартирах окна и другое имущество.

 
Теги: Брест
 
 
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Столько пострадавших зарегистрировано в системе здравоохранения с 25 декабря 2019 года по 2 января 2020 года.
 
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