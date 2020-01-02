Источник материала: Новости Волковыска

⚡ С 1 января 2020-го повысятся тарифы на электричество. Это предусмотрено постановлением правительства №933 от 28 декабря. Тарифы в среднем выросли на 8,9 %❗

Стоимость электроэнергии в Беларуси различается в зависимости от назначения – на величину тарифа влияет наличие электроплиты, отдельного прибора индивидуального учета расхода электроэнергии, отопительных приборов. Существуют также одноставочные тарифы и дифференцированные по временным периодам.

▶ Как подорожает электричество в квартирах с электрическими и газовыми плитами

С первого января 2020 года в стране изменятся тарифы на электроэнергию по объему потребления. Независимо от потребленных кВт•ч белорусы за них будут платить по одному тарифу. Тарифов осталось два – для тех, у кого установлены газовые плиты, и для тех, у кого установлены электрические.

Так, для квартир с газовыми плитами тариф по объему потребления поднимется с 0,1746 рубля за кВт • ч. до 0,1901 рубля. Для квартир с электроплитами плата вырастет с 0,1484 рубля за кВт • ч. до 0,1616 рубля.

▶ Как подорожает электричество для тех, кто платит по времени суток

Тариф по двум временным периодам повысится следующим образом:

с 22:00 до 17:00 – от 0,1039 рубля за кВт • ч. до 0,1131 рубля;

с 17:00 до 22:00 – от 0,2968 рубля за кВт • ч. до 0,3232 рубля.

Тариф по трем временным периодам повысится следующим образом:

с 23:00 до 6:00 – с 0,089 рубля за кВт • ч. до 0,097 рубля;

с 17:00 до 23:00 – с 0,2671 рубля за кВт • ч. до 0,2909 рубля;

остальное время суток – с 0,1039 рубля за кВт • ч. до 0,1131 рубля.

За электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт придется платить:

с 23.00 до 6.00 – 0,1109 рубля за 1 кВт•ч;

в остальное время суток – 0,2059 рубля;

одноставочный тариф вырастет до 0,2090 рубля за 1 кВт•ч.

С 1 января 2020 года изменяются полные тарифы на электроэнергию по времени суток:

с 22.00 до 17.00 – 0,1463 рубля за кВт•ч;

с 17.00 до 22.00 – 0,4180 рубля за кВт•ч.

Полный тариф на электроэнергию по трем временным периодам тоже подняли:

с 23.00 до 6.00 – 0,1254 рубля за кВт•ч;

с 17.00 до 23.00 – 0,3762 рубля;

остальное время суток – 0,1463 рубля.

Также в этом году заметно подорожают горячая вода и отопление. Субсидируемые тарифы вырастут с 1 июня 2020-го.