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Генпрокуратура направила дело Втюрина в Верховный суд

03.01.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению 16 человек в получении и даче взяток по статьям 430 и 431 УК Беларуси.



По делу проходит восемь должностных лиц госорганов и банковских учреждений, а также восемь представителей коммерческих структур.

Им вменяются многочисленные факты получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Генпрокуратура прямо не называет фигурантов дела, однако статьи, количество обвиняемых и характер их деятельности совпадают с теми, что озвучил КГБ по завершении расследования уголовного дела бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.

В сообщении Гепрокуратуры говорится, что 12 человек остаются под стражей. К четырем применены другие меры пресечения. С пятью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие следствию, выдали имущество и уплатили доход, полученный преступным путем.
 
 
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Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению 16 человек в получении и даче взяток по статьям 430 и 431 УК...
 
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