"Пинскдрев" наладит производство корпусной мебели на площадях спичечной фабрики

Источник материала: Виртуальный Брест

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" наладит производство корпусной мебели на площадях реструктуризованной спичечной фабрики, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор по работе с персоналом холдинга Николай Трушко.





"Производство спичек стало нерентабельным, спрос на них упал. В сентябре работников спичечной фабрики (356 человек) предупредили, что она будет реструктуризована. Побеседовали с каждым, предложили переход с обучением на другие производства. Такой возможностью воспользовались около 200 человек. С 3 января они как ученики будут выполнять новую работу и три месяца получать среднюю зарплату по "спичке". Уверены, в течение двух-трех месяцев эти работники выйдут на нормы по новым специальностям", - сказал Николай Трушко. Отдельным приказом 14 человек (в основном предпенсионного возраста) оформлены на другие предприятия холдинга без обучения.

С предложенными условиями не согласились 65 человек: кто-то решил не продлевать контракт, с другими прекращены трудовые отношения по соглашению сторон. "Эти люди самостоятельно нашли себе работу. На спичечной фабрике еще числятся 29 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Переведем их с предварительного согласия на другие предприятия "Пинскдрева". Вакансий достаточно", - подчеркнул директор по работе с персоналом.

Спичечников устроили на 18 предприятий холдинга. Большинство людей перешли на Городищенскую мебельную фабрику, лесопильный и фанерный заводы, фабрику мягкой мебели, экспортной мебели, стульевую фабрику, службу погрузки и во вневедомственную охрану. При этом спичечная фабрика продолжает работать, в отделе заготовки шпона трудится 21 человек. О сроках прекращения ее деятельности не сообщается. На освободившихся площадях наладят производство корпусной мебели, в первую очередь стульев.

"Вопрос реструктуризации спичечной фабрики находится на контроле у руководства Пинского горисполкома. Администрации предприятия было поручено провести информационно-разъяснительную работу с каждым работником фабрики, отслеживалась ситуация с дальнейшим трудоустройством людей. Жалоб по этому поводу нам не поступало", - сообщили в горисполкоме.

Спичечная фабрика работала в Пинске с конца XIX века.