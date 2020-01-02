В Витебске к Новому году зазеленела сирень

Фото: телеграм-канал «Витебск на ладони»





В этом году зима в Беларуси выдалась аномально теплой. Так, в декабре в ботаническом саду в Минске цвели фиалки.





В Березинском заповеднике в начале зимы цвел первоцвет — перелеска благородная, или печеночница.





Из-за теплой погоды перепутали поры года растения в саду у жителя Мозыря в Гомельской области: здесь в конце декабря цвели айва, набухли почки на персиковом дереве, на других растениях появились листья.





В Вилейке Минской области в конце первого зимнего месяца на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.





В Витебске на вербе в декабре появились «котики».