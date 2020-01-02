|
В Витебске к Новому году зазеленела сирень
Источник материала: Партизан
В витебском парке Мазурино горожанин во время прогулки 3 января заметил молодые зеленые побеги на кусте сирени.
Фото разместил
Фото: телеграм-канал «Витебск на ладони»
В этом году зима в Беларуси выдалась аномально теплой. Так, в декабре в ботаническом саду в Минске цвели фиалки.
В Березинском заповеднике в начале зимы цвел первоцвет — перелеска благородная, или печеночница.
Из-за теплой погоды перепутали поры года растения в саду у жителя Мозыря в Гомельской области: здесь в конце декабря цвели айва, набухли почки на персиковом дереве, на других растениях появились листья.
В Вилейке Минской области в конце первого зимнего месяца на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.
В Витебске на вербе в декабре появились «котики».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В витебском парке Мазурино горожанин во время прогулки 3 января заметил молодые зеленые побеги на кусте сирени.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)