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«Секс исчез через год совместной жизни. Он меня не хочет, хотя я младше на 13 лет». Отвечает психолог
Источник материала: Tut.by
Читательница поделилась очень интимной проблемой, о которой стесняются рассказать многие пары. Почему секс уходит из отношений, которые не так уж и долго продолжаются и в которых оба партнера, казалось бы, любят друг друга. Отвечает психолог.
— Меня зовут Алина и я, честно говоря, не понимаю, почему решилась написать вам. Дело в том, что я состою в отношениях с мужчиной, который старше меня на 13 лет. Сейчас мне 21 год.
В начале наших отношений все было хорошо, я была влюблена в него, он — в меня. Наши отношения, как нам, так и другим, казались просто идеальными… Я делала ему подарки, старалась как-то удивить, тоже самое делал он. Спустя полгода мы стали жить в квартире его отца. Мы жили не вдвоем, а втроем… Хотя сначала меня это не заставило задуматься.
Немного позже я стала замечать, что у него начало пропадать сексуальное желание ко мне, хотя другие мужчины засматриваются, да и я стараюсь ухаживать за собой, одеваюсь красиво, правильно питаюсь, занимаюсь спортом.
Я стала придумывать разные способы, как же вернуть страсть в отношения. Романтический ужин приготовила, договорились, что посидим вдвоем, так сказать, «с продолжением». Так он приходит с работы и говорит: «Давай, может, с папой поделимся/посидим»?
На мои вопросы, мол, может, я его не привлекаю как женщина, он говорит, что привлекаю и что он просто устает на работе. На минуточку, интим начал исчезать после года совместной жизни. Да, быт убрал романтику, отец его не дает расслабиться… Но даже сейчас, когда мы уехали в отпуск и живем в отдельной комнате в хостеле, ничего не изменилось. А самое ужасное то, что я больше не хочу ничего делать…
Он начал раздражать меня по пустякам, хотя я понимаю, что он хороший человек и отцом будет хорошим, но что делать, если нет интима?
Если раньше я думала, что отношения без интима могут быть, то сейчас я на своем опыте понимаю, что секс — это неотъемлемая часть отношений. На самом деле, не знаю уже что делать. То ли продолжать такие вот «отношения», то ли расходиться. Прошу вас, дайте совет, как быть и что можно изменить в этой ситуации.
Комментарий психолога:
— Чтобы в паре были здоровые отношения, важно начинать их строить отдельно от родителей, на собственной территории.
Из той информации, которой вы поделились, предполагаю, что на ваши отношения с мужчиной, в том числе и сексуальные, повлияло то, что вы стали жить с его отцом. Это его родитель, и вы не знаете всей истории их отношений.
Возможно, у вашего мужчины есть чувство вины перед отцом, либо смущение за то, что у него есть отношения, а отец живет один. Часто у детей бывает чувство стыда перед родителями, тревога, что они могут невольно стать свидетелями их интимной жизни.
За время жизни на территории отца у вашего мужчины мог сформироваться психологический комплекс, который постоянно подкреплялся. И поэтому даже несмотря на то, что вы сейчас в другой стране, у него сохраняется такое же поведение.
Также вы пишете, что ваш мужчина старше, и я допускаю, что у него, может быть, возникли какие-либо трудности с потенцией. Для мужчины это очень травматичная ситуация, и, может быть, с этим связано то, что он не проявляет активности, потому что боится снова пережить неудачу.
В любых отношениях поначалу существует период влюбленности, страсти и влечения друг к другу. И то, что сексуальные контакты возникают реже — это нормально. Но вы пишете, что у вас их вообще нет, либо они неудовлетворительные.
В таком случае нужно идти к специалисту. И здесь нужно понять, вам нужна помощь сексолога или психолога. А возможно и того, и другого.
Для начала я вам рекомендую откровенно, тактично и заботливо поговорить со своим мужчиной о том, что происходит, и как он считает, в чем причина.
Возможно, вы чего-то не знаете. Если проблема у него — то нужно обращаться к специалистам, если в отношениях с вами, то вы можете спросить у него, хочет ли он продолжать их. Если вы не знаете, как наладить отношения — идите к семейному психологу.
Важно понимать, что в идеале сексуальные отношения выражаются как проявление любви к другому человеку. И сексуальная близость очень важна для физиологического и психологического здоровья любого человека.
Вы пишете о том, что он вам нравится как человек и будет хорошим отцом. Рекомендую перед тем, как создавать детей — вначале разобраться со своими отношениями.
Раздражение и нежелание что-то делать, возможно, связано с тем, что у вас нет здоровых взаимоотношений. Ведь для женщины очень важно, чтобы мужчина проявлял к ней внимание, в том числе, и сексуальное. Также раздражение и агрессия могут быть связаны с подавленной сексуальностью.
То есть, в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь — ваше состояние закономерно.
Помните, что любые отношения и любовь — это труд двоих людей. Поэтому если вы хотите развивать ваши отношения, то вы способны вдвоем сделать их гармоничными.
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«Секс исчез через год совместной жизни. Он меня не хочет, хотя я младше на 13 лет». Отвечает психолог
Читательница поделилась очень интимной проблемой, о которой стесняются рассказать многие пары. Почему секс уходит из отношений, которые не так уж и долго...
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