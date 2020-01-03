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Трагедия в Королевском театре в Нидерландах: цирковые акробаты сорвались с 10-метровой высоты

04.01.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Амстердама Деннис, который стал очевидцем падения акробатов дуэта Sky Angels на выступлении в Королевском театре Карре, рассказал о произошедшем. Его слова передает издание Nos.

Дуэт Sky Angels
Фото: издание «Новости Узбекистана»

По словам Денниса, падение произошло, когда мужчина держал девушку одной рукой и ослабил хватку другой. «Она упала на спину и оставалась неподвижной. Он все еще двигался», — рассказал зритель.

После падения зал наполнился криками ужаса, однако некоторые подумали, что произошедшее — часть шоу. Примерно через две минуты ведущий объявил, что представление закончено, и попросил зрителей выйти из зала, чтобы пропустить медицинских работников.

Акробатический дуэт приехал из Узбекистана. Под названием Sky Angels выступают цирковые артисты Кристина Воробьева и Рустэм Османов. Ранее ТАСС со ссылкой на агентство ANP сообщало, что артисты были из России.

Отмечалость, что акробаты сорвались с 10-метровой высоты, при этом мужчина упал на женщину. На данный момент их госпитализировали. По предварительной информации, травмы одного из акробатов оцениваются как тяжелые.
 
 
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Житель Амстердама Деннис, который стал очевидцем падения акробатов дуэта Sky Angels на выступлении в Королевском театре Карре, рассказал о произошедшем. Его слова...
 
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