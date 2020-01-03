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В Беларуси уменьшилось число территорий с напряженной ситуацией на рынке труда

04.01.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство утвердило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 декабря 2019 года №921 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси уменьшилось число территорий с напряженной ситуацией на рынке труда

В списке 29 территорий: 28 районов и город Бобруйск. По сравнению с 2019 годом, когда в списке было 53 территории, их число значительно сократилось.

К проблемным территориям в Брестской области отнесли Березовский, Ивановский, Лунинецкий районы.

В Витебской и Минской областях по 9 территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. В Витебском регионе это Бешенковичский, Глубокский, Городокский, Миорский, Поставский, Сенненский, Толочинский, Шарковщинский, в Минской области - Березинский, Вилейский, Копыльский, Крупский, Логойский, Молодечненский, Мядельский, Пуховичский, Слуцкий районы.

Исправлять ситуацию на рынке труда в Гомельской области предстоит в Добрушском, Рогачевском, Хойникском районах, в Гродненской области - в Зельвенском и Свислочском районах.

В Могилевской области в перечень вошли Дрибинский и Круглянский районы, Бобруйск.

 
Теги: Витебск
 
 
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  Правительство утвердило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 декабря 2019...
 
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