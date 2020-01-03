ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестское агентство по госрегистрации и земельному кадастру выпустило календарь к 75-летию Победы

04.01.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру выпустило в честь 75-летия Великой Победы памятный календарь на 2020 год, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор агентства Василий Холодцов.

Брестское агентство по госрегистрации и земельному кадастру выпустило календарь к 75-летию Победы

Брестское агентство по госрегистрации и земельному кадастру выпустило календарь к 75-летию Победы

Календарь "Помним наших героев!" посвящен защитникам Отечества - родственникам сотрудников агентства. На страницах календаря представлено около 40 фотографий участников Великой Отечественной войны. Дети, племянники, внуки и правнуки героев "сороковых-пороховых" не только сохранили их фотокарточки, но и скрупулезно исследовали боевой путь. На пожелтевших снимках красноармейцы и командиры взводов, партизаны и подпольщики, медсестры и работники тыла, летчики и артиллеристы, кавалеры орденов Славы и Красной Звезды, медалей "За отвагу" и "За боевые заслуги". Кто-то пропал без вести, кто-то погиб в марте 1945-го, кто-то дошел до Берлина - за каждой фотокарточкой непростые судьбы, порой удивительные, невероятные истории.

Брестское агентство по госрегистрации и земельному кадастру выпустило календарь к 75-летию Победы

Одну из таких историй рассказал директор агентства. Его дядя, Холодцов Иван Васильевич, познакомился в партизанском отряде с прикомандированной из Смоленщины медсестрой Надеждой Кузнецовой. Между молодыми людьми вспыхнула любовь. Когда немцы разбили отряд, кадровые военнослужащие вернулись к своим, перейдя линию фронта, а нескольких раненых местных парней отвезли по домам. "Кто-то выдал, и их всех немцы забрали и увели зимой прямо в нижнем белье неизвестно куда. Мать думала, что больше сына никогда не увидит. А Надежда дошла с боями до Германии, в концентрационном лагере нашла любимого и привезла его, больного, израненного, в родную деревню на Могилевщину", - поделился семейной историей Василий Холодцов.

Брестское агентство по госрегистрации и земельному кадастру выпустило календарь к 75-летию Победы

Памятный календарь издан тиражом в 100 экземпляров. Еще больше информации представлено на сайте организации. Уже несколько лет там открыта так называемая лента памяти, которая и дала название календарю, - "Помним наших героев!". Здесь можно познакомиться с биографией участников войны, рассмотреть их награды и узнать, за какие подвиги они были их удостоены. Каждый год эта страничка сайта пополняется новыми именами.-0-

Брестское агентство по госрегистрации и земельному кадастру выпустило календарь к 75-летию Победы

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру выпустило в честь 75-летия Великой Победы памятный календарь на 2020 год, сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следующие год-полтора удобный момент для России, чтобы изменить власть в Беларуси - Царик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика