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Жизнь после кадки. Куда пересадить живую ель после праздников

04.01.2020 14:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жизнь после кадки. Куда пересадить живую ель после праздников
Фото из открытых источников

Сегодня огромный выбор, как украсить квартиру к рождественским праздникам. Это касается и елей: многие до сих пор предпочитают устанавливать не искусственные, а живые деревья, благо есть возможность купить лесную красавицу в кадке. Но при этом, наверное, не все задумываются, как правильно ухаживать за деревцами и как им дать вторую жизнь.

Как и при выборе питомца, сначала необходимо подумать о том, есть ли у вас место для елочки и сможете ли вы ей обеспечить должный уход. Сложно ли это сделать, разбираемся при помощи проекта «Легкие города» - финалиста конкурса социальных проектов Social Weekend. Проверьте, верно ли подобрали место для лесной красавицы.

Жизнь после кадки. Куда пересадить живую ель после праздников Чем могут быть опасны для здоровья светодиодные гирлянды?

Правильное место

Для хвойных атмосфера квартиры и дома крайне нетипична из-за высокой температуры и низкой влажности, поэтому рекомендуется минимизировать негативные факторы. Место, где стоит дерево в кадке, не должно находиться около батареи и под прямыми солнечными лучами, т. к. в ясную погоду хвоинки будут перегреваться еще и энергией солнца, поступающего через окна. Для поддержания жизни дерева ему необходимы своевременный полив и увлажнение. За сутки, в зависимости от размера и вида, одно дерево может испарять до 2-8 литров! Поэтому о влажности почвы необходимо судить индивидуально. Почва должна быть влажной, но нужно избегать переувлажнения, т. к. избыток влаги нарушит в ней воздухообмен, и корешки могут загнить. Кроме этого, необходимо 2-3 раза в сутки щедро опрыскивать водой лесную красавицу из пульверизатора. Это значительно облегчит жизнь дерева и повысит влажность в квартире.

Сохранить здоровье

Обратите внимание на признаки здорового саженца: у него свежие, блестящие, не осыпающиеся хвоинки. Ржавый, белесый, бурый налёт на хвое свидетельствует о поражении грибками. Убедитесь, что у дерева целы ветви и ствол, а при легком нажатии веточки гнутся, но не ломаются. Новые побеги на кончиках ветвей свидетельствуют, что дерево себя прекрасно чувствует.

Так как температура и влажность квартир для дерева непривычны - не допускайте резкого перепада. Не заносите дерево сразу с холода в теплую квартиру. Рекомендуется выдержать сутки-двое на прохладном балконе для адаптации. В квартире лучше не держать хвойное больше двух-трёх недель. Помните также о своевременном поливе и увлажнении хвои.

Жизнь после кадки. Куда пересадить живую ель после праздников
И вот она, нарядная… Чем раньше украшали новогоднюю елку?
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Куда пересадить?

О том, куда в дальнейшем вы пересадите дерево, стоит побеспокоиться заранее, поскольку это необходимо согласовать с балансосодержателем территории. Дворовые территории находятся на балансе ЖЭС и ЖКХ, и с ними вопрос решается, как правило, легко. Данные организации знают, где какие коммуникации у них проходят, и чаще всего поддерживают инициативу жильцов озеленять дворы. Например, специалисты могут указать места, где можно посадить деревья с учетом требований и нормативов ТКП 45-3.01-116-2008 (02250).

Пересаживать хвойные с комом земли можно и при морозе до -5 °C. Возрастные деревья (от 5 лет) могут пересаживаться с промёрзшим комом земли до -15 °С, т. к. это минимизирует повреждение корневой системы.

Поскольку после новогодних праздников начнутся морозы, ямку для посадки лучше выкопать до того, как промёрзнет почва. Обязательно её огородите, чтобы в неё случайно не попал человек. Яма должна быть по габаритам больше кома земли в 2 раза для обеспечения спокойного развития корневой системы, пока дерево будет приживаться на новом месте. На дно ямы обязательно положите питательный грунт, а при посадке уровень шейки дерева расположите на 3-7 см выше уровня почвы. Когда грунт уплотнится и осядет, она окажется на уровне земли. По диаметру посадочной ямы нужно сделать небольшой земляной валик: тогда при поливке вода не будет растекаться. Но поливать необходимо только при плюсовой температуре!

Жизнь после кадки. Куда пересадить живую ель после праздников
Как правильно утилизировать новогоднюю елку после праздников?
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