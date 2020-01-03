Жизнь после кадки. Куда пересадить живую ель после праздников

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня огромный выбор, как украсить квартиру к рождественским праздникам. Это касается и елей: многие до сих пор предпочитают устанавливать не искусственные, а живые деревья, благо есть возможность купить лесную красавицу в кадке. Но при этом, наверное, не все задумываются, как правильно ухаживать за деревцами и как им дать вторую жизнь.

Как и при выборе питомца, сначала необходимо подумать о том, есть ли у вас место для елочки и сможете ли вы ей обеспечить должный уход. Сложно ли это сделать, разбираемся при помощи проекта «Легкие города» - финалиста конкурса социальных проектов Social Weekend. Проверьте, верно ли подобрали место для лесной красавицы.

Правильное место

Для хвойных атмосфера квартиры и дома крайне нетипична из-за высокой температуры и низкой влажности, поэтому рекомендуется минимизировать негативные факторы. Место, где стоит дерево в кадке, не должно находиться около батареи и под прямыми солнечными лучами, т. к. в ясную погоду хвоинки будут перегреваться еще и энергией солнца, поступающего через окна. Для поддержания жизни дерева ему необходимы своевременный полив и увлажнение. За сутки, в зависимости от размера и вида, одно дерево может испарять до 2-8 литров! Поэтому о влажности почвы необходимо судить индивидуально. Почва должна быть влажной, но нужно избегать переувлажнения, т. к. избыток влаги нарушит в ней воздухообмен, и корешки могут загнить. Кроме этого, необходимо 2-3 раза в сутки щедро опрыскивать водой лесную красавицу из пульверизатора. Это значительно облегчит жизнь дерева и повысит влажность в квартире.

Сохранить здоровье

Обратите внимание на признаки здорового саженца: у него свежие, блестящие, не осыпающиеся хвоинки. Ржавый, белесый, бурый налёт на хвое свидетельствует о поражении грибками. Убедитесь, что у дерева целы ветви и ствол, а при легком нажатии веточки гнутся, но не ломаются. Новые побеги на кончиках ветвей свидетельствуют, что дерево себя прекрасно чувствует.

Так как температура и влажность квартир для дерева непривычны - не допускайте резкого перепада. Не заносите дерево сразу с холода в теплую квартиру. Рекомендуется выдержать сутки-двое на прохладном балконе для адаптации. В квартире лучше не держать хвойное больше двух-трёх недель. Помните также о своевременном поливе и увлажнении хвои.

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Куда пересадить?

О том, куда в дальнейшем вы пересадите дерево, стоит побеспокоиться заранее, поскольку это необходимо согласовать с балансосодержателем территории. Дворовые территории находятся на балансе ЖЭС и ЖКХ, и с ними вопрос решается, как правило, легко. Данные организации знают, где какие коммуникации у них проходят, и чаще всего поддерживают инициативу жильцов озеленять дворы. Например, специалисты могут указать места, где можно посадить деревья с учетом требований и нормативов ТКП 45-3.01-116-2008 (02250).

Пересаживать хвойные с комом земли можно и при морозе до -5 °C. Возрастные деревья (от 5 лет) могут пересаживаться с промёрзшим комом земли до -15 °С, т. к. это минимизирует повреждение корневой системы.