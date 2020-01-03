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«Порядка 15 млн. надо, чтобы завершить благоустройство границы Неманской, Лидской и Колесникова». Что будет с парком Чавеса?
Источник материала: СТВ
Парк Уго Чавеса постепенно преображается, но не настолько быстро, как многим хотелось бы. В чем причина? И когда вместо огромного пустыря появится действительно достойный парк для отдыха, узнали в программе
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Про эту территорию не забыли?
Сергей Шкруднев:
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«Порядка 15 млн. надо, чтобы завершить благоустройство границы Неманской, Лидской и Колесникова». Что будет с парком Чавеса?
Парк Уго Чавеса постепенно преображается, но не настолько быстро, как многим хотелось бы. В чем причина? И когда вместо огромного пустыря появится действительно...
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