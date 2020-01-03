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ГАИ предупреждает водителей и пешеходов о сложных условиях на дорогах

04.01.2020 17:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ предупреждает водителей и пешеходов о сложных условиях на дорогах
Фото из открытых источников

Как сообщила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, в Беларуси в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия. В связи с этим значительно повышается риск совершения ДТП с пешеходами – самой незащищенной категорией участников дорожного движения.

По словам специалиста, основными причинами, способствующими совершению ДТП с участием пешеходов, становятся: неожиданный выход пешехода на проезжую часть дороги из-за препятствий, мешающих обзору водителей; переход проезжей части в неустановленном месте; переход дороги на запрещающий сигнал светофора; нахождение пешеходов в состоянии алкогольного опьянения; нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов; неиспользование пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов. Также среди обстоятельств, способствующих совершению наезда, - неконтролирование пешеходом дорожной обстановки (капюшоны, мобильные телефоны, наушники и т.п.).

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«Вечером, когда автомобили двигаются с включенным светом фар, пешеходам при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу следует быть осторожными, так как ослепление светом встречных автомобилей, уличным освещением, отражающимся от мокрой проезжей части, или темная одежда не позволяют вовремя увидеть человека на дороге. В темноте опасность совершения наезда увеличивается по сравнению со светлым временем суток в 9 раз. Возникает особая необходимость в световозвращающих элементах для пешеходов», – отмечает Виктория Царук.

Водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом состояния проезжей части и видимости в направлении движения. Избегайте резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличьте дистанцию и боковой интервал движения. Откажитесь от совершения обгонов, будьте предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Не забывайте, что при езде в гололед даже на небольшой скорости недопустимы резкость в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне, ни при маневрировании.

Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Помните, тормозить на таких участках крайне опасно. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Пешеходам следует обращать внимание на возможное обледенение тротуаров. Необходимо аккуратно приближаться к краю проезжей части. Быть осторожными при пересечении проезжей части. В условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами.

Если вы видите, что по проезжей части передвигается пьяный пешеход, то сразу сообщайте об этом по телефону 102 или в дежурную часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефону: +375 (17) 222-17-17. Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

СПРАВКА

За 2019 года на территории Минска зарегистрировано 235 (за 2018 год – 213) наездов на пешеходов, в результате которых 222 (за 2018 год – 201) человек получили травмы и 20 (за 2018 год – 16) – погибли.

Удельный вес наездов на пешеходов от общего числа зарегистрированных ДТП составил 41%, в результате чего ранено 36% общего числа раненых при ДТП, а количество погибших при наездах пешеходов составляет 60% общего числа погибших при ДТП. В 71,1% случаев наезды на пешеходов совершены по вине водителей транспортных средств, при этом 158 наездов (67% их общего количества) совершено на обозначенных пешеходных переходах (регулируемых и нерегулируемых), в результате чего 157 человек ранены, 7 – погибли.

 
Теги: Минск
 
 
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Складывающаяся на дорогах обстановка с учетом неблагоприятных погодных условий значительно повышает риск совершения ДТП с пешеходами – самой незащищенной...
 
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