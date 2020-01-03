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Рыбак из России поймал не рыбу, а ондатру. Ей это очень не понравилось
Источник материала: Tut.by
Забавное видео снял рыбак из Бурятии: он вытащил из лунки вовсе не рыбу, а самую настоящую живую ондатру! Зверю это совсем не понравилось, поэтому он решил атаковать рыбака, несмотря на свои небольшие размеры. Посмотрите, как это было.
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Улов не убегал, а наоборот, шел в атаку!
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