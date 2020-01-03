Рыбак из России поймал не рыбу, а ондатру. Ей это очень не понравилось

Источник материала: Tut.by

Забавное видео снял рыбак из Бурятии: он вытащил из лунки вовсе не рыбу, а самую настоящую живую ондатру! Зверю это совсем не понравилось, поэтому он решил атаковать рыбака, несмотря на свои небольшие размеры. Посмотрите, как это было.