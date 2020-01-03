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Снег, дождь и потепление. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Синоптики обещают погодные качели: устойчивый минус ночью и неуверенный плюс днём. В начале недели метеотренды в стране, в основном, будут формировать неустойчивые воздушные массы северного происхождения. Лишь в крайних западных районах скажется влияние менее холодного воздуха с юга Балтики. А к среде на территорию страны с Западной Европы переместится малоактивный фронт, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Синоптики обещают погодные качели: устойчивый минус ночью и неуверенный плюс днём. В начале недели метеотренды в стране, в основном, будут формировать...
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