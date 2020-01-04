4 января начальником главного управления образования Гродненского облисполкома назначен Руслан Абрамчик.

Руслан Юрьевич родился 17 июня 1981 года в деревне Красное Кореличского района Гродненской области. С отличием окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, учитель географии и биологии. Работал учителем Красненской средней школы, первым секретарем Кореличского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Прошел переподготовку по специальности «Менеджмент в сфере образования». Работал директором средней школы № 2 г. п. Кореличи.

В 2010 году назначен на должность заместителя председателя Кореличского райисполкома. Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Избирался депутатом, являлся членом Президиума Кореличского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва. Возглавлял Кореличскую районную организацию РОО «Белая Русь». Проходил службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь, имеет воинское звание «капитан запаса». Женат, с супругой воспитывают двоих детей.

На должности начальника главного управления образования Гродненского облисполкома он сменил Александра Сонгина.

… а в комитетах экономики и соцзащиты — председатели

Новым председателем комитета экономики Гродненского облисполкома назначен Александр Комендант.

До этого он был начальником управления экономического регулирования данного комитета. Отметим, что должность председателя комитета экономики в облисполкоме была вакантной почти год — с февраля 2019 года. Тогда предыдущий его глава Андрей Свиридов был переведен на должность заместителя Управляющего делами Президента.





Поменялся начальник еще одного комитета Гродненского облисполкома — по труду, занятости и соцзащите. Сейчас этот пост занимает Сергей Пацевич. Он являлся депутатом Палаты Представителей. А до этого был начальником главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома, а еще раньше — с 2002 по 2013 гг. — возглавлял администрацию Октябрьского района Гродно.

Отметим, что Пацевич сменил на этом посту Анатолия Зимноводу.

По материалам сайта http://vgr.by