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Такие расстояния достаточно нелёгкие. Команда «МАЗ-СПОРТавто» 5 января примет участие в первой гонке «Дакар-2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские гонщики готовятся взять старт на ралли-рейде «Дакар-2020», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Павел Гаранин, заместитель начальника команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Нашим спортсменам предстоит преодолеть 12 этапов, длина спецучастков составит свыше 5000 километров. Состав белорусской команды будет представлен тремя экипажами под управлением Сергея Вязовича, Александра Василевского и Алексея Вишневского.
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Такие расстояния достаточно нелёгкие. Команда «МАЗ-СПОРТавто» 5 января примет участие в первой гонке «Дакар-2020»
Новости Беларуси. Белорусские гонщики готовятся взять старт на ралли-рейде «Дакар-2020», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чем необычен ралли-марафон «Дакар-2020» и...
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