С 1 января в Беларуси выросла минимальная зарплата. Она меньше, чем у всех наших соседей

Источник материала: Tut.by

С 1 января в Беларуси увеличилась минимальная зарплата. Теперь она составляет 375 рублей в противовес прошлогодним 330 рублям, это сумма до уплаты налогов. Платить меньше работодатель не вправе (если вы, конечно, работаете на полную ставку). FINANCE.TUT.BY посмотрел, как с нового года изменились минимальные зарплаты у наших соседей и чему они равны.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В России минимальный размер оплаты труда с 1 января вырос до 12 130 рублей (412,57 белорусских). Прибавка составила 850 рублей (28,91 белорусских). При этом российские регионы вправе устанавливать свою минималку. Она не может быть ниже федеральной, а выше — может. Например, в Москве в этом году минимальная зарплата — 20 195 рублей (686,87 белорусских).

В Украине минимальная зарплата с этого года составляет 4723 гривны (421 белорусский рубль). По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 550 гривен (49 рублей).

Выросла минимальная зарплата и в Литве, причем достаточно ощутимо — сразу на 52 евро (122,42 рубля). С 1 января 2020 года она составляет 607 евро (1429 рублей). Это в 3,8 раза больше, чем в Беларуси.

В Латвии минимальная зарплата составляет 430 евро (1012,31 белорусского рубля). С 1 января она не увеличивалась, однако в течение этого года минималку могут повысить до 500 евро (1177 рубля).

Польша тоже приняла решение увеличить минимальную зарплату. С 1 января она равняется 2600 злотым (1435,49 рублей) и по сравнению с прошлым годом выросла на 350 злотых (193,24 рубля). Польские власти планируют, что с 2021 года минималка вырастет до 3000 злотых (1656,33 рубля).