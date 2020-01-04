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Новый год в «Парке Челюскинцев»: квартиры в престижном комплексе – на праздничных условиях!
05.01.2020 07:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новый год в «Парке Челюскинцев»: квартиры в престижном комплексе – на праздничных условиях!
Приобрести квартиру в престижном комплексе в центре Минска у границ огромного парка? По привлекательности – сказка! А по возможностям? Новогодние дни потому и называют волшебными, что в это время становится возможным все! В доме № 2
Чем определяется престижность? Тем, что имеет несомненную ценность. Современный комплекс с развитой инфраструктурой в самом центре города и в великолепном месте по экологическим показателям – ценность несомненная. И не только в Беларуси. Во всех мировых столицах жилье, расположенное у парков и скверов, стоит дорого. И очень дорого! Но комплекс «Парк Челюскинцев» ломает стереотипы. Благодаря праздничному предложению застройщика «Дана Холдингз» престижная жизнь в центре столицы с комфортом загородного отдыха стала доступна многим белорусским семьям.
Есть и еще один важный фактор, который определяет несомненную престижность комплекса «Парк Челюскинцев» – эксклюзивность. В этом месте новых строительных площадок уже не появится, поэтому жилой комплекс, который сегодня возводится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка – это последняя возможность приобрести квартиру в новостройке в этом районе.
К слову, строительство ведется быстро, и с новосельем дело не затянется. Как растут дома, может увидеть каждый.
Преимущества комплекса – это главное, на что обращает внимание покупатель!
Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» разместился у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада. Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников. Жители комплекса в любой момент могут прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе. Для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога, для людей в возрасте – свежий воздух и тишь парковых аллей. И даже шахматный городок под соснами!
Жители комплекса могут прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе
Уединенность и спокойствие – но в самом центре города! Рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться!
Практически рядом с комплексом – через парк – расположены водно-спортивный комплекс и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом, футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!
Рядом с комплексом расположены водно-спортивный комплекс и центр «Фристайл»
Конечно же, и жилье в таком месте строится соответствующего уровня!
В доме № 2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев» – 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные и технологические решения.
Все квартиры свободной планировки, а панорамное остекление наполнит комнаты солнечным светом
Все квартиры свободной планировки — вы сможете сами выбрать количество комнат и их размер.
Панорамное остекление с золотистым оттенком наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство. Воздушность и легкость всегда будет характеризовать интерьеры этих квартир.
Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это – иметь собственную уличную территорию в таком чудесном месте!
Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория будет полностью безопасной.
Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят вас даже на самый высокий этаж.
Скоростные бесшумные лифты OTIS
В просторном и светлом лобби, выполненном в эко-стиле, будут созданы все условия, чтобы жильцы и их гости чувствовали себя комфортно и безопасно. Здесь будет стойка для консьержа и уютная зона встречи гостей и ожидания курьера. В санитарной комнате – пеленальный столик для малыша, так что прерывать прогулку из-за маленьких неприятностей у ребенка мамочкам не придется. А еще будет место для мытья лап домашних питомцев – владельцы собак этот момент очень оценят!
Просторное и светлое лобби, выполненное в эко-стиле
Несомненно, для родителей маленьких детей подлинной радостью станет встроенный детский сад с собственной территорией, удобно вписанный в архитектурное решение одного из домов жилого комплекса «Парк Челюскинцев». Ведь отвести ребенка в садик станет делом всего нескольких минут, а вечером вы сможете весело провести с ним время на детской площадке прямо во дворе или прогуляться в парке рядом.
Встроенный детский сад с собственной территорией
Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит безопасность вашей семьи.
Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением и оборудована системой видеонаблюдения
Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места.
Важный элемент современного комплекса – удобная инфраструктура. На первых этажах домов расположатся многофункциональные коммерческие помещения. С одной стороны, жители получат комплекс магазинов, кафе и объектов сферы услуг прямо у дома, а с другой – каждому из них можно стать владельцем не только престижного жилья, но и успешного бизнеса в центре города!
На первых этажах домов комплекса «Парк Челюскинцев» расположатся многофункциональные коммерческие помещения
Словом, самое время поторопиться! И стать владельцем квартиры в экологичном, престижном, комфортном жилом комплексе «Парк Челюскинцев» на специальных рождественских условиях!
Выгодная цена по акции – и самый удобный способ финансирования покупки!
Еще есть возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок до 4 лет. Необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Ни справка о доходах, ни поручители вам не понадобятся!
Существенные скидки — для тех, кто готов одномоментно заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.
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Собственная квартира в престижном жилом комплексе «Парк Челюскинцев» – отличное начало для 2020 года!
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