ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Польше предотвратили покушение на министра юстиции и прокурора. Случайно

05.01.2020 09:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Полиция задержала в пригороде Варшавы мужчину, который подозревается в подготовке покушения на министра юстиции Польши Яна Зебро и прокурора, ведущего дело против наркомафии.




Как сообщает Польское радио, в отношении 28-летнего поляка Яна С. также выдвинуто обвинение в продаже крупной партии наркотиков.

По версии следствия, он передал 23,5 тыс. евро сообщнику, который должен был устранить чиновников.

Киллер случайно был задержан во время операции против наркомафии. Во время допроса он признался в получении заказа на убийство.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция задержала в пригороде Варшавы мужчину, который подозревается в подготовке покушения на министра юстиции Польши Яна Зебро и прокурора, ведущего дело...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мир вашему дому. Важные слова в преддверии Рождества Христова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика