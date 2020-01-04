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В Польше предотвратили покушение на министра юстиции и прокурора. Случайно
Источник материала: Партизан
Полиция задержала в пригороде Варшавы мужчину, который подозревается в подготовке покушения на министра юстиции Польши Яна Зебро и прокурора, ведущего дело против наркомафии.
Как сообщает Польское радио, в отношении 28-летнего поляка Яна С. также выдвинуто обвинение в продаже крупной партии наркотиков.
По версии следствия, он передал 23,5 тыс. евро сообщнику, который должен был устранить чиновников.
Киллер случайно был задержан во время операции против наркомафии. Во время допроса он признался в получении заказа на убийство.
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Полиция задержала в пригороде Варшавы мужчину, который подозревается в подготовке покушения на министра юстиции Польши Яна Зебро и прокурора, ведущего дело...
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