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Фанаты «Мальмё» изувечили статую Ибрагимовича. Что их так взбесило?

05.01.2020 11:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Болельщики шведского футбольного клуба «Мальмё» изувечили статую нападающего «Милана» и звезды национальной сборной Златана Ибрагимовича, сообщает Aftonbladet.


Фото: Aftonbladet

Неустановленные личности отпилили у фигуры футболиста ноги, и она упала на ограждение. А на голову статуи нацепили черный свитер с надписью «Швеция».

Возможно, что причина гнева фанатов кроется в покупке Ибрагимовичем акций стокгольмского клуба «Хаммарбю» — главного соперника шведского «Мальмё», в котором Златан начинал клубную карьеру футболиста.

Титулованный форвард выкупил около 25% акций клуба у компании Anschutz Entertainment Group, которая также владеет «Лос-Анджелес Гэлакси».

Напомним, что статую установили в октябре 2019 года. В конце декабря Ибрагимович вернулся из-за океана и подписал контракт с «Миланом».

 
 
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Футболиста теперь, похоже, ненавидят на родине. А все потому, что Златан вложился в другой клуб.
 
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