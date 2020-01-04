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Фанаты «Мальмё» изувечили статую Ибрагимовича. Что их так взбесило?
Источник материала: Tut.by
Болельщики шведского футбольного клуба «Мальмё» изувечили статую нападающего «Милана» и звезды национальной сборной Златана Ибрагимовича,
Неустановленные личности отпилили у фигуры футболиста ноги, и она упала на ограждение. А на голову статуи нацепили черный свитер с надписью «Швеция».
Возможно, что причина гнева фанатов кроется в покупке Ибрагимовичем акций стокгольмского клуба «Хаммарбю» — главного соперника шведского «Мальмё», в котором Златан начинал клубную карьеру футболиста.
Титулованный форвард выкупил около 25% акций клуба у компании Anschutz Entertainment Group, которая также владеет «Лос-Анджелес Гэлакси».
Напомним, что
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Футболиста теперь, похоже, ненавидят на родине. А все потому, что Златан вложился в другой клуб.
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