Фанаты «Мальмё» изувечили статую Ибрагимовича. Что их так взбесило?

Источник материала: Tut.by

Болельщики шведского футбольного клуба «Мальмё» изувечили статую нападающего «Милана» и звезды национальной сборной Златана Ибрагимовича, сообщает Aftonbladet .



Фото: Aftonbladet

Неустановленные личности отпилили у фигуры футболиста ноги, и она упала на ограждение. А на голову статуи нацепили черный свитер с надписью «Швеция».

Возможно, что причина гнева фанатов кроется в покупке Ибрагимовичем акций стокгольмского клуба «Хаммарбю» — главного соперника шведского «Мальмё», в котором Златан начинал клубную карьеру футболиста.

Титулованный форвард выкупил около 25% акций клуба у компании Anschutz Entertainment Group, которая также владеет «Лос-Анджелес Гэлакси».

Напомним, что статую установили в октябре 2019 года. В конце декабря Ибрагимович вернулся из-за океана и подписал контракт с «Миланом» .