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Когда дом вверх дном. Хозяйка показала, как у неё дома живёт енот
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дом вверх дном. Поцарапанные стены, развернутые горшки с цветами, погрызенная мебель. Виновник такого ералаша – домашний енот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 9 килограммов любви – шутит хозяйка Ольга Конон.
Ольга Конон:
С появлением Федора жизнь семьи изменилась кардинально. Игры, кормление, прогулки и даже купание строго по часам. Теперь не муж, а енот диктует рацион меню на завтрак, обед и ужин. Пришлось отказаться и от отпуска на море. Но ради любимого питомца Ольга готова на все.
Ольга Конон:
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Новости Беларуси. Дом вверх дном. Поцарапанные стены, развернутые горшки с цветами, погрызенная мебель. Виновник такого ералаша – домашний енот, сообщили в...
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