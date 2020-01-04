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«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 декабря – последний день сорокадневного поста. Но наступят сумерки, на небе загорится первая звезда – совсем как та, что возвестила о рождении младенца Иисуса, – и семьи сядут за стол. А потом пойдут в церковь, где в ночь на 7 января пройдет праздничное богослужение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Таковы традиции. Насколько подробно их придерживаться, в каждой семье решают по-своему. Но что совершенно точно едино – это царящее в атмосфере ощущение чуда, которое не может не случиться. Потому что самое главное, чудо из чудес – это момент рождения человека. И пусть весь мир подождет.
Многозвучие колокольных голосов как благая весть о скором рождении Христа. Сегодня это, пожалуй, генеральная репетиция перед одним из главных в православии праздников. А еще своеобразный экзамен для звонаря и его «подопечных» – для них это первое Рождество в новой церкви.
Александр Зиновьев, звонарь церкви Рождества Пресвятой Богородицы:
При воскресной школе в поселке Богатырское, что под Полоцком, планируют открыть первую в стране школу колокольного звона для подростков. Чтобы дети были ближе к истории и своим истокам.
Готовятся к празднику и в православных храмах. В Спасо-Евфросиниевском монастыре – более 120 монахинь. Они держат пост и принимают причастие накануне великого праздника. И, конечно, встречают гостей. Сейчас здесь особенно многолюдно.
Кристина Августова, жительница Великих Лук (Россия):
Юлия Сотникова, жительница Москвы (Россия):
40 тысяч паломников за год – и это только в составе экскурсионных групп. Поклониться мощам Преподобной Евфросинии Полоцкой съезжаются люди со всего мира. Святая дарует здоровье немощным, малышей – бездетным и веру в Господа – всем.
Анастасия Бут, корреспондент:
Ровно через сутки во всех церквях Беларуси и стран православного мира начнется рождественская служба. Уже 7 января миллионы верующих будут приветствовать друг друга словами «Христос родился». Ну а дальше – неделя колядных святок. Щедрая на традиции, гадания и народные гуляния.
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«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников
Новости Беларуси. 6 декабря – последний день сорокадневного поста. Но наступят сумерки, на небе загорится первая звезда – совсем как та, что возвестила о рождении...
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