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«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

05.01.2020 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 декабря – последний день сорокадневного поста. Но наступят сумерки, на небе загорится первая звезда – совсем как та, что возвестила о рождении младенца Иисуса, – и семьи сядут за стол. А потом пойдут в церковь, где в ночь на 7 января пройдет праздничное богослужение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

Таковы традиции. Насколько подробно их придерживаться, в каждой семье решают по-своему. Но что совершенно точно едино – это царящее в атмосфере ощущение чуда, которое не может не случиться. Потому что самое главное, чудо из чудес – это момент рождения человека. И пусть весь мир подождет.

Анастасия Бут – о подготовке к празднику Рождества Христова.

«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

Многозвучие колокольных голосов как благая весть о скором рождении Христа. Сегодня это, пожалуй, генеральная репетиция перед одним из главных в православии праздников. А еще своеобразный экзамен для звонаря и его «подопечных» – для них это первое Рождество в новой церкви.

«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

Александр Зиновьев, звонарь церкви Рождества Пресвятой Богородицы:
Колокола и церковный колокольный звон – это народная традиция. И каждый мастер-звонарь что-то свое привносит. В частности, Рождество. А что такое Рождество? В мир пришел наш Спаситель в виде младенчика. Поэтому колокольный звон всегда начинается в нашем храме, будет начинаться, с таких легких, маленьких колокольчиков. 

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

При воскресной школе в поселке Богатырское, что под Полоцком, планируют открыть первую в стране школу колокольного звона для подростков. Чтобы дети были ближе к истории и своим истокам.   

«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

Готовятся к празднику и в православных храмах. В Спасо-Евфросиниевском монастыре – более 120 монахинь. Они держат пост и принимают причастие накануне великого праздника. И, конечно, встречают гостей. Сейчас здесь особенно многолюдно.

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«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

Кристина Августова, жительница Великих Лук (Россия):
Третий раз уже ездим. Водичку берем, свечки. Как-то ощущение такое… Какого-то родного места. Вот еще хотим летом приехать. Все-таки чувствуется, что святая молится за нас, грешных.

«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

Юлия Сотникова, жительница Москвы (Россия):
Приехали сюда, в это намоленное место, в этот монастырь. Мы очень рады, что сюда попали. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Рождеством наступающим православным. Пожелать всем мира, добра и счастья.

«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

40 тысяч паломников за год – и это только в составе экскурсионных групп. Поклониться мощам Преподобной Евфросинии Полоцкой съезжаются люди со всего мира. Святая дарует здоровье немощным, малышей – бездетным и веру в Господа – всем.

«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

Анастасия Бут, корреспондент:
Настоящее чудо произошло в Спасо-Преображенском храме несколько лет назад. Здесь ученые под слоем штукатурки – фресок XIX века – обнаружили библейские картины XII века. К этому моменту раскрыты 90 % фресок. Остается только келья Евфросинии Полоцкой. Один из центральных рисунков – изображение рождения Иисуса Христа.

«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

Ровно через сутки во всех церквях Беларуси и стран православного мира начнется рождественская служба. Уже 7 января миллионы верующих будут приветствовать друг друга словами «Христос родился». Ну а дальше – неделя колядных святок. Щедрая на традиции, гадания и народные гуляния.

Люди в материале: Анастасия Бут, Юлия Сотникова, Александр Зиновьев, Кристина Августова
 
 
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Новости Беларуси. 6 декабря – последний день сорокадневного поста. Но наступят сумерки, на небе загорится первая звезда – совсем как та, что возвестила о рождении...
 
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