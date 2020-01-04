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Что известно о новом министре экономики Беларуси Александре Червякове
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Назначение, которого ждали. Министром экономики Беларуси стал Александр Червяков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кресло было вакантным больше месяца – прежний руководитель Минэкономики Дмитрий Крутой в конце ноября был назначен первым заместителем премьер-министра.
Что мы знаем об Александре Червякове? Долгое время он возглавлял Научно-исследовательский экономический институт, подчиненную Министерству экономики организацию. После был заместителем министра (еще при Владимире Зиновском) и первым замом (уже при Дмитрии Крутом). Преемственность налицо.
Но это в родном министерстве. А вот во взаимодействии с вышестоящими организациями у Минэкономики совершенно определенные задачи, о которых во время назначения новому руководителю напомнил глава государства.
Юлия Огнева, СТВ:
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Новости Беларуси. Назначение, которого ждали. Министром экономики Беларуси стал Александр Червяков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кресло было вакантным...
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