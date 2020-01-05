Минтруда - о том, сколько лет белорусы в среднем получают пенсии и как их увеличить

Источник материала: Tut.by

С 1 января в Беларуси планово повысился пенсионный возраст — еще на полгода позже: мужчинам — до 62 лет, женщинам — до 57 лет. Но если поработать еще 5 лет, отказавшись на это время от выплаты пенсии, ее можно существенно увеличить. Об этом в эфире программы «Контуры» на канале ОНТ рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как пояснил заместитель министра, для тех, кто желает поработать на пенсии, законом предусмотрены некоторые бонусы.

— Работник, приобретая право на пенсию, оформляет ее, но отказывается от получения этой пенсии в период работы. То есть продолжает работать, но не получает уже положенную ему пенсию. В этом случае ее размер за каждые 2 проработанные месяца будет увеличиваться на 1% заработка, который принят для ее исчисления, — рассказывает Валерий Ковальков. — Для примера можно взять мужчину, у которого есть 30 лет трудового стажа и его заработная плата была в размере средней по стране. В обычной ситуации его пенсия составит 368 рублей, а если на 5 лет отказаться от выплат — 706 рублей. То есть пенсия увеличится в 1,9 раза, прибавка существенная.

Замминистра сказал, что в среднем мужчина получает пенсию 16 лет, а женщина — 26 лет. Поэтому этот пятилетний период в общем периоде получения пенсии не такой значительный, отмечает замминистра.

Если получать и зарплату, и пенсию, то размер последней никак не изменится, несмотря на то, что и работающий пенсионер, и за него (организация, в которой он трудится на заслуженном отдыхе) будут делать отчисления в ФСЗН. Также для работающих пенсионеров есть ограничения по коэффициенту — он не может быть больше 1,3. Напомним, чем выше этот показатель, тем выше размер пенсии. После окончания работы и выхода на заслуженный отдых пенсионер начнет получать больше пенсию, если коэффициент выше, чем 1,3.

Также замминистра напомнил, что обязательное условие для назначения пенсии по возрасту — это наличие страхового стажа, то есть достаточного периода, во время которого уплачивались взносы в ФСЗН. Сейчас это не менее 17,5 лет.

— Для социально уязвимых граждан — это многодетные матери, дети-инвалиды, родители детей-инвалидов, страховой стаж на сегодня составляет 5 лет и он не меняется, — отметил Валерий Ковальков. — Еще есть граждане, которые длительное время занимались уходом за теми же детьми-инвалидами, за инвалидами первой группы, за людьми, достигшими 80-летнего возраста. Эти периоды ухода входят в общий стаж, но в это время не уплачиваются взносы в ФСЗН, поэтому у людей не накапливается страховой стаж. Для них тоже есть льготы. Если у мужчины есть 40 лет общего стажа, в который входят все кредитные периоды, а у женщины 35, им страховой стаж нужен всего лишь 10 лет, а не 17,5 как для всех.