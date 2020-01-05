Пять приложений, которые помогут сдержать новогодние обещания

Источник материала: Tut.by

Наверное, многие из нас обещают перед Новым годом, что с 1 января начнут новую жизнь: станут заниматься спортом, или бросят курить, или выучат иностранный язык. Но как заставить себя выполнить свои же обещания? Оказывается, для этого уже существуют специальные приложения. Блог Stfalcon собрал пять из них.



Фото: JESHOOTS.COM / Unsplash

Советы по выбору подходящего приложения В выборе приложения для отслеживания целей необходимо учитывать функциональность решения. Регистрация или авторизация в приложении должна быть простой и может быть реализована через электронную почту или социальные сети. Личный кабинет пользователя должен хранить личную информацию и давать возможность ставить задачи, планировать их шаг за шагом, разбивать на подзадачи. Функция часов и таймера не помешает, чтобы отслеживать время заданий прямо в приложении. И, несомненно, такие приложения должны интегрироваться с календарями. Синхронизация на всех устройствах также не помешает.





Довольно удобное приложение, которое позволяет отслеживать не только конкретные цели, но и постоянные привычки пользователя. Уровень выполнения задач обозначается красным (чего не удалось достичь) и зеленым (успешно выполненные).

Причем цели подразделяются на «конкретные», «измеримые», «достижимые», «актуальные» и «своевременные». Их можно разбивать по дням, неделям, месяцам или годам, устанавливать напоминания и указывать действия, которые вы хотите сделать своими привычками.

Из минусов: Strides предлагается только на iOS и может показаться слишком сложным для начинающих.





Приложение позволяет устанавливать цели и напоминания, создавать пошаговые планы и проверять этапы их выполнения. Пользователей также приглашают присоединиться к сообществу Coach.me, где можно задавать вопросы другим участникам и даже нанять реального тренера за 15 долларов в месяц.





Этот инструмент помогает отслеживать не только хорошие, но и плохие привычки. Можно заполнить анкету и получить ежедневные напоминания о том, что было сделано или нет относительно поставленной цели. При этом прогресс показывается в виде диаграмм и графиков: приложение строит еженедельные, ежемесячные, квартальные и годовые отчеты.

Продукт доступен на Android и iOS, но бесплатно позволяется отслеживать только три цели.





Это менеджер задач, помогающий отслеживать текущие задачи и время, затрачиваемое на их выполнение. Таким образом, он позволяет повысить свою эффективность: можно создавать графики производительности за день, неделю, месяц и год.

Приложение доступно на iOS и Android, но в бесплатной версии количество задач ограничено.





Это приложение можно использовать как на сайте, так и в виде приложения на своем телефоне (правда, только с iOS). Цели можно разбивать на более мелкие, и их можно отслеживать в автономном режиме. Кроме того, в инструменте есть шаблоны задач и функция ведения журнала.

К сожалению, приложение не предполагает пробные или бесплатные версии.