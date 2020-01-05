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«Попал в реанимацию, пережил смерть родственника». Пользователи Сети, чей праздник не удался, делятся историями

06.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маша Дарманская, секс-блогер, чей аккаунт в инстаграме регулярно попадает в подборки Wonderzine, Cosmopolitan, Tjournal и Lady.mail.ru о лучших блогерах, пишущих о сексе в русскоязычном интернете, предложила своим подписчикам честно рассказать о том, как прошел их Новый год, даже если он был далек от идеального. LADY.TUT.BY предлагает познакомиться с некоторыми историями.


Фото: инстаграм Марии Дарманской

— Новогодняя ночь — это не просто еще одна ночь. Это вся наивная надежда на романтику, безусловную любовь, понимание, позитивные изменения в себе и других, которую поместили в один вечер. Сакральный бой курантов как финал для терабайтов переписок, телефонных переговоров, планов, ожиданий, спешки, готовки и украшения дома, детей, себя, своей ленты в инстаграме. И вот мы стоим перед лицом той самой одной торжественной минуты. Но вместо благости и радости на нас ощутимо падает вес наступившего года в смеси с одиночеством и упущенными возможностями года ушедшего.

В сториз я предложила отозваться всем, чей праздник не удался. И сильно удивилась, скольким людям в первую ночь года было по-настоящему плохо. Множество из вас слегли с температурой, провели это время в слезах из-за ссор с близкими, встретили 2020 г. в полном одиночестве или вовсе всё проспали. Кто-то попал в реанимацию, кто-то пережил смерть родственника, обнаружил измену, катался по кольцу в общественном транспорте, потому что не было ночлега.










Множество людей ощущали себя самыми одинокими и несчастными, мучились вопросом: «Ну почему это происходит именно со мной?!». Мой Новый год тоже был так себе, но во время чтения ваших сообщений мне стало гораздо легче.

Не потому, что мои проблемы фигня в сравнении с «настоящим» чужим горем. Наоборот, я считаю, что каждый в равной мере достоин сочувствия, имеет полное право на любые переживания, даже если на первый взгляд они вызваны «ерундой». А то получается игра в стиле поколения наших родителей / бабушкодедушек:

— Тебе сколько лет?
— Девять.
— Мне в твоем возрасте было уже 16. И я пахал на пяти работах, на которые ходил пешком!

Один из моих главных планов на 2020-й — не обесценивать свои переживания, не отмахиваться от негативных чувств, не пихать их обратно на дно души, натягивая искусственную улыбку.

Нет, не все в наших руках. И не факт, что завтра будет лучше, чем вчера. Но все, что угодно можно пережить, если не замыкать боль в себе, а учиться ее пропускать через себя, выражая сложные и неудобные эмоции и мысли вовне.

 
Теги: знакомства
 
 
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