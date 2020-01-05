Бывший тренер Азаренко объяснил причину расставания с белоруской. Теперь он работает с Осакой

Источник материала: Tut.by

Бельгийский тренер Вим Фиссетт рассказал перед стартом турнира в Брисбене, почему он перешел из команды белоруски Виктории Азаренко в команду четвертой ракетки мира Наоми Осаки из Японии.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Когда я видел Вику в Китае (в сентябре 2019-го. — Прим. TUT.BY), у нас с ней был открытый разговор, — приводит слова Фиссетта сайт Женской теннисной ассоциации . — Вике требовалось время, чтобы обдумать свое будущее. Через несколько недель она позвонила мне и сказала, что не сможет сыграть в январе и не уверена, что сможет и после. Она не хотела лишать меня возможности [работать дальше с Наоми Осакой] из-за неуверенности, которая у нее была.

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Напомним, что двукратная чемпионка Australian Open (2012, 2013) Виктория Азаренко (49 WTA) пропустит первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» из-за личных проблем. Она отстаивает право на опеку над сыном в суде Лос-Анджелеса , и судебный процесс мешает ей провести качественную подготовку к соревнованиям.