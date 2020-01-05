|
Бывший тренер Азаренко объяснил причину расставания с белоруской. Теперь он работает с Осакой
Источник материала: Tut.by
Бельгийский тренер Вим Фиссетт рассказал перед стартом турнира в Брисбене, почему он перешел из команды белоруски Виктории Азаренко в команду четвертой ракетки мира Наоми Осаки из Японии.
— Когда я видел Вику в Китае (в сентябре 2019-го. — Прим. TUT.BY), у нас с ней был открытый разговор, — приводит слова Фиссетта
Напомним, что двукратная чемпионка Australian Open (2012, 2013) Виктория Азаренко (49 WTA)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Она не хотела лишать меня возможности [работать дальше с Наоми Осакой] из-за неуверенности, которая у нее была», - сказал Вим Фиссетт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)