Власти дали совет, как увеличить зарплаты самым «бедным» работникам — в сфере культуры

— Работники культуры традиционно не считали высокооплачиваемой категорией работников, но вместе с тем мы сумели в этом году нарастить заработную плату, в среднем она 640 рублей по всей отрасли. И правительством разработан план по повышению заработной платы до 2023 года до 80% от средней зарплаты в производственной сфере. Такие задачи нам поставлены. План этот мы выполняем, — заявил министр культуры.





В ноябре работники культуры привычно были в зарплатных аутсайдерах, они в среднем получали 647 рублей до уплаты налогов. Эта сумма на 17 рублей меньше, чем в октябре. Средние зарплаты работников культуры составляли в ноябре 58% от средней зарплаты по стране. Меньше их, по официальной статистике, зарабатывали только специалисты парикмахерских и салонов красоты.





Чиновники планируют к концу этого года выйти на среднюю зарплату всех бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Выход на отметку в 80% планировался и в предыдущие годы, но сделать этого не удалось. К примеру, в 2018 году этот показатель составил 77%.





При этом при осуществлении планов поднять зарплаты работников культуры до 80% от средней по стране нельзя повышать стоимость услуг, заявил министр культуры.





— Но я ни раз уже говорил о том, что отрасль культуры должна зарабатывать для того, чтобы эффективно решать те задачи, которые существуют перед учреждениями. Это и обновление материально-технической базы, и решение текущих задач, и, конечно, благосостояние трудового коллектива, — заявил министр культуры. — И в то же время мы должны помнить, что услуги культуры, которые мы оказываем, они должны быть доступными. То есть увеличение внебюджетных доходов за счет роста цен на культурные услуги недопустимо. Задачу по росту, а в этом году мы нарастили объем внебюджетных доходов на 12%, а всего за 2 года фактически на 37%, и по экспорту цифра роста составила 127%. То есть мы значительно увеличили экспорт наших услуг за рубеж.









Как организациям увеличить внебюджетные доходы, не повышая стоимость услуг, министр культуры не стал уточнять.





Ранее вице-премьер Игорь Петришенко заявлял, что работники культуры, а также учителя, работники социальной сферы, могут рассчитывать на повышение зарплат в 2025 году. На сколько конкретно, он не стал уточнять. «Но в каждой из этих сфер будет «свой, плавающий, размер зарплат», сказал вице-премьер.





Напомним, зарплаты бюджетников, в том числе и работников культуры, с января 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий.



