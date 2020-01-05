Источник материала: Tut.by

Недавно наша читательница на одной столичной АЗС приобрела и чуть не съела слойку с «мехом» из плесени. Сейчас она намерена добиваться компенсации и наказания виновных. Мол, объекты придорожного сервиса часто посещают приезжие, которые и пожаловаться на некачественный продукт не могут — проблема может обнаружится, когда покупатель уже уехал за много километров. Как в подобных случаях закон защищает потребителя? AUTO.TUT.BY разбирался в этом с санитарным врачом и юристом.



Фото носит иллюстративный характер

«Откусила булку — а там „мех“ из плесени»

— Недавно утром я заехала на АЗС United Company, которая находится на выезде из Минска — на проспекте Дзержинского, возле магазина «Простор». Пока заливался бензин, решила купить выпечку в кафе, которое находится в здании АЗС, — вспоминает минчанка Юлия. — Десерты и другие продукты в этой сети заправок я покупала до этого, несмотря на то, что стоимость их намного выше, чем на других АЗС — цены практически, как в барах или кафе. Но и качество было неплохое.

В этот раз покупательница приобрела венгерку (слойку) с творогом, яблоками и корицей, стоимостью чуть больше двух рублей. А после поехала на работу в офис.

— Села за компьютер с чашкой кофе и купленной на АЗС слойкой. Пару раз ее откусила, запила кофе, а потом заметила, что слойка темная какая-то. Присмотрелась: а внутри «пышный мех» из черной и белой плесени!



Слойка с сюрпризом, которую Юлия купила на АЗС UС

Слойку с сюрпризом Юлия сфотографировала и вместе со скриншотом из интернет-банкинга, подтверждающим оплату кондитерского изделия, отправила на несколько электронных адресов United Company. Женщина ждала, что с ней свяжутся представители компании и извинятся за продажу испорченного продукта, но этого не произошло. Тогда она поехала на АЗС — писать жалобу, а после — в Центр гигиены и эпидемиологии с просьбой проверить эту заправку.

— Когда приехала на АЗС, то слоек, которые я покупала, уже не было — их убрали, потому что о моей жалобе сообщили из головного офиса, куда я отправляла письмо. Ко мне подошла заведующая АЗС, извинилась, сказала, что у них такое впервые произошло. Хотела загладить конфликт, предлагала в качестве компенсации выпечку, но я отказалась принципиально.





В жалобе покупательница потребовала от продавца расторгнуть с ней договор купли-продажи и в качестве возмещения полученного морального вреда выплатить ей 300 рублей: за моральный ущерб от увиденной плесени и потраченный на разбирательство рабочий день.

— В санстанции Московского района я написала жалобу, показала эту булку с плесенью. Хотела сдать на экспертизу, но принимать ее отказались, мол, АЗС они проверят сами и пробы возьмут. Но ведь слойки на тот момент из продажи убрали…

Женщина была настроена решительно: намеревалась сдать хлебобулочное изделие на анализ за свои деньги. Но везде ей отказывали, мол, надкушенные продукты не проверяют.

— А если бы я отравилась этой слойкой и слегла на несколько дней, как тогда доказать, что причиной был именно этот продукт? Ведь в этом случае ответственность продавца была бы гораздо серьезней, — говорит женщина.

А еще Юлия недоумевала из-за того, что везде в интернете, на запрос в поисковике «что делать, если купил испорченный продукт», юристы советуют: надо сдать его продавцу, а тот обязан вернуть за него деньги.

— Да, продавец заберет товар и вернет деньги, в моем случае — два рубля. Но, получается, что торговец остается без наказания, ну подумаешь, продал просрочку, бывает. Нет стимула для повышенной ответственности. А придорожный сервис так вообще может беспредельничать: как в старые времена продавать испорченную еду. Все равно водитель уедет далеко и вряд ли привезет ее обратно, скорее выбросит…



Ответ АЗС на жалобу покупательницы

По жалобе потребителя Центр гигиены и эпидемиологии Московского района Минска провел проверку. В тот же день специалисты отобрали пробу венгерки, которую приобрела Юлия и проверили ее: продукт соответствовал требованиям и был безопасен для употребления в пищу. Однако на АЗС были выявлены нарушения в области санитарно-эпидемиологического законодательства. Представителя компании пригласили в Центр для начала административного процесса.

Потребитель также получила ответ на жалобу от АЗС. В ней сообщается, что такая ситуация произошла впервые. Были приняты меры к работникам заправки и к кондитерскому цеху — для усиления производственного контроля. Компания готова вернуть деньги за венгерку, однако вопрос компенсации морального вреда можно решить лишь через суд.

Юрист: «Закон защищает покупателя некачественного товара даже, если он уже уехал из магазина»

В ОО «Региональное общество защиты потребителей» говорят, что потребителям необходимо обращать внимание на условия хранения и сроки годности товара еще до его приобретения. Тем не менее, случаи приобретения некачественных продуктов происходят. Как правило, потребители, которые купили продукты на объектах придорожного сервиса, вокзалах, и обнаружили их недостатки когда покинули торговую точку, не возвращаются чтобы заявить свое возмущение. Хотя по закону, при покупке некачественного товара для покупателя не имеет значения, уехал он из торговой точки или находится рядом: в обоих случаях его защищает Закон «О защите прав потребителей».

По статье 5 Закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на надлежащее качество товаров, в том числе на их безопасность. Если это право нарушено, то потребитель может заявить продавцу одно из требований, предусмотренных статьей 20 этого же Закона, в том числе — расторгнуть договор купли-продажи и возвратить уплаченные за товар деньги. Также, потребитель вправе заявить требование о материальном возмещении морального вреда.

Что делать, если вы купили некачественный продукт:

сохранить кассовые либо иные документы, подтверждающие приобретение товара;

плюсом в случае спора о приобретении некачественного товара, если его недостатки очевидны, будет наличие свидетельских показаний и иных объективных доказательств;

при выявлении недостатков продовольственного товара рекомендуется их сфотографировать, также сделать фото упаковки;

сделать соответствующую запись к книге замечаний и предложений торгового объекта, в которой изложить конкретные требования к продавцу (например, о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной денежной суммы, а также о материальном возмещении морального вреда);

с претензией в адрес продавца можно обратиться впоследствии и письменно, направив ее на юридический адрес;

одновременно рекомендуется обратиться в территориальный центр гигиены и эпидемиологии по месту нахождения торгового объекта — направить туда соответствующее письменное либо электронное обращение.

— Пострадавшим потребителям при наличии достаточных оснований не нужно стесняться обращаться к продавцам с претензиями и выдвигать требования в соответствии с законом. Если продавец отказался их удовлетворять — обращаться в суд. Такая активная позиция потребителей позволит защитить их права, а также будет способствовать наведению порядка на рынке, — считает Дмитрий Малец, заместитель председателя правления ОО «Региональное общество защиты потребителей».

Помочь подготовить исковое заявление в суд потребителю может адвокат или общественные объединения потребителей. Дмитрий Малец констатирует, что зачастую потребители не обращаются за правовой помощью к специалистам, а также не обращаются в суды, потому что полагают, что это будет достаточно дорого.

— Не все знают, что истцы освобождаются от уплаты госпошлины за рассмотрение заявлений о нарушении их прав, предусмотренных законом о защите прав потребителей. Юридическая помощь может быть оказана на возмездной основе адвокатами, но если иск будет удовлетворен, то расходы на ее оказание могут быть взысканы с противоположной стороны. При обращении в общественное объединение потребителей юридическая помощь может быть оказана на безвозмездной основе.

Однако необходимо обратить внимание, что в случае рассмотрения дела в суде бремя доказывания лежит на сторонах, поэтому в каждом конкретном случае необходимо оценивать перспективу подачи искового заявления.

Врачи: «Уже несколько лет нет фактов отравления продуктами, купленными на АЗС»

В Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья AUTO.TUT.BY рассказали, что их специалисты периодически проводят мониторинги розничной торговой сети и общепита, в том числе объектов придорожного сервиса, — проверяют соблюдение сроков годности пищевой продукции, санитарное состояние торговых точек. Кстати, до проведения Европейских игр в прошлом году гигиенисты вместе с сотрудниками комитета госконтроля проверяли эти объекты очень тщательно — нарушения были минимальные.

В большинстве случаев, когда санитарные врачи выявляют на торговом объекте нарушение по своей части, то владельцу выносят предписание для устранения недостатков. Как правило, продавцы устраняют их очень оперативно. Но если нарушение очень серьезное, например, выявление небезопасной пищевой продукции, то на юрлицо выписывают штраф, который может доходить до 50 б.в.

— Просроченной продукции в загородных магазинах при АЗС и кафе мы находим не больше, чем в любых других объектах торговли. Сейчас владельцы объектов придорожного сервиса приходят не на один день, они дорожат своим имиджем, не хотят терять клиентов, поэтому следят за качеством и безопасностью продуктов, которые реализуют, — рассказал Юрий Гузик, заведующий отделением гигиены питания.

Юрий Гузик отметил, что самый дисциплинированный продавец продуктов питания — сеть АЗС «Беларуснефть»: нарушений они практически никогда не допускают, ведут компьютерный учет товаров — отслеживают, когда поступила партия, количество, сроки реализации. Это же касается кулинарной продукции. Другие сети заправок также на хорошем счету в этом отношении, хотя и менее продвинутые, нежели «Беларуснефть».

— Уже много лет у нас нет фактов отравления продуктами питания, купленных потребителями на объектах придорожного сервиса. Хотя обращения от граждан на некачественную продукцию иногда поступают, но это не системно. Поэтому мнение о том, за городом на дороге продавцы беспредельничают — не соответствует действительности, покупать продукты там не опасно.