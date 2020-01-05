﻿ Брестское «Динамо» подписало Витуса, с которым расстались 13 декабря. И он рекламирует абонементы. 21.by
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Брестское «Динамо» подписало Витуса, с которым расстались 13 декабря. И он рекламирует абонементы

06.01.2020 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитник Максим Витус снова стал игроком брестского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с футболистом рассчитан на один год. Любопытно, что 13 декабря клуб расстался с игроком. Как видим, ненадолго.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

За три года выступлений в составе брестчан крайний защитник сыграл в 89 матчах на внутренней и международной арене, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

В 2017 и 2018 году Максим вместе с «Динамо-Брест» стал обладателем Кубка, в 2018 и 2019 — Суперкубка страны. В минувшем сезоне впервые в карьере стал Чемпионом Беларуси.

Интересно, что в видеоролике, которым клуб сопроводил возвращение игрока в состав, Витус рекламирует абонементы на новый сезон. Напомним, что они они подорожали в разы и это вызвало возмущение среди болельщиков команды.

Так, самый дорогой абонемент будет стоить 200 рублей. Генеральный менеджер клуба Максим Краснобаев в интервью «Трибуне» это объяснил так:

— Нужно отталкиваться от того, что в сезоне-2019 они были реально занижены (20−90 рублей). И мы не имели морального права их сделать выше. На основании чего? Потому что мы — шестые? Мы нашли компромисс и назначали тогда такую сумму. Сравнивать прошлые цены с нынешними не совсем корректно.

Кого еще подписало брестское «Динамо»

Ранее в Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец и голкипер Павел Павлюченко.

Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».

5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года.

Под вопросом новое соглашение с лучшим вратарем прошедшего сезона Александром Гутором, который намекнул о своем уходе. По слухам, его прочат в российский клуб «Крылья Советов».

Покинул клуб капитан команды Павел Нехайчик, вернувшийся в БАТЭ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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