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Брестское «Динамо» подписало Витуса, с которым расстались 13 декабря. И он рекламирует абонементы
Источник материала: Tut.by
Защитник Максим Витус снова стал игроком брестского «Динамо», сообщает
За три года выступлений в составе брестчан крайний защитник сыграл в 89 матчах на внутренней и международной арене, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
В 2017 и 2018 году Максим вместе с «Динамо-Брест» стал обладателем Кубка, в 2018 и 2019 — Суперкубка страны. В минувшем сезоне впервые в карьере стал Чемпионом Беларуси.
Интересно, что в видеоролике, которым клуб сопроводил возвращение игрока в состав, Витус рекламирует
Так, самый дорогой абонемент будет стоить 200 рублей. Генеральный менеджер клуба Максим Краснобаев в
— Нужно отталкиваться от того, что в сезоне-2019 они были реально занижены (20−90 рублей). И мы не имели морального права их сделать выше. На основании чего? Потому что мы — шестые? Мы нашли компромисс и назначали тогда такую сумму. Сравнивать прошлые цены с нынешними не совсем корректно.
Кого еще подписало брестское «Динамо»
Ранее в Бресте было
Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский
5 января клуб объявил о
Под вопросом новое соглашение с лучшим вратарем прошедшего сезона Александром Гутором, который
Покинул клуб
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Пока самое странное возвращение в команду!
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