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Россия вышла в финал Рождественского турнира и ждет Лукашенко
Источник материала: Партизан
Российские хоккеисты стали первыми финалистами 16-го Рождественского турнира в Минске
архивное фото
Сегодня на большой площадке "Чижовка-Арены" состоялся первый полуфинальный матч Рождественского турнира Финляндия - Россия. Номинальные хозяева встречи потерпели поражение со счетом 2:5 (1:1,0:2,1:2).
В поединке за золото российская команда сразится с победителем противостояния Беларусь - ОАЭ. Команда Александра Лукашенко сыграет с арабами в 19:00. Результат предсказуем.
Напомним, в прошлом году россияне и белорусы также играли в финале. Хозяева турнира выиграли - 8:5.
И кто бы сомневался! На счету "команды Лукашенко" 12 чемпионских титулов из 16
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Российские хоккеисты стали первыми финалистами 16-го Рождественского турнира в Минске
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