Специалист по искусственному интеллекту - главная профессия этого года









Специалиста по искусственному интеллекту соцсеть LinkedIn безоговорочно ставит на первое место в списке востребованных профессий этого года.





Он должен владеть языками программирования и технологиями машинного обучения. Тогда его наймут где-нибудь в Сан-Франциско, Бостоне или Нью-Йорке. Там же ждут робототехников и специалистов по аналитике данных. Общий тренд угадывается легко.





Правда, не менее востребованными остаются профессии продавца, инженера, машиниста автокрана и водителя. И пусть сетевые ритейлеры внедряют кассы самообслуживания, рядом с ними все равно дежурят продавцы.





Но некоторые профессии скоро действительно исчезнут, отмечает президент портала Superjob Алексей Захаров: «Допустим, бухгалтер. Этой профессии осталось максимум лет 10, а может и меньше, потому что вся фискальная история автоматизируется. Если взять бухгалтеров, которые часто являются просто делопроизводителями, люди работают с "первичкой", в ближайшие пять лет их число сократится в 10 раз».









Востребованными становятся специальности, которые не может заменить машина, то есть скоро общество разделится на две категории — на тех, кто будет под роботами, и тех, кто будет над роботами. Специальности, касающиеся того, что будет над роботами, будут все более и более востребованными.





Но для тех, кто опасается искусственного интеллекта и роботизации чуть ли не всей жизни, у LinkedIn хорошие новости — в топе востребованных профессий по-прежнему специалисты по продажам и работе с клиентами, а еще... психиатры. Видимо, чтобы современные тренды не сводили с ума.