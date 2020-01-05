ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

“Чёртовы салюты!” Почему в Новый год разрываются телефоны зоозащитников

06.01.2020 18:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вечером 2 декабря возле входа на станцию метро “Малиновка” я замечаю одинокую собаку. Она испуганно смотрит по сторонам — ищет хозяина.

“Чёртовы салюты!” Почему в Новый год разрываются телефоны зоозащитников
Собака, которая испугалась петард и сбежала от хозяев. фото: Еврорадио
Вечером 2 декабря возле входа на станцию метро “Малиновка” я замечаю одинокую собаку. Она испуганно смотрит по сторонам — ищет хозяина. Рядом — компания девочек, пишет euroradio.fm Они говорят, что заметили собаку около часа назад, и до сих пор за ней никто не пришёл.

Для одних восторг, для других сущий ад

Осматриваем ошейник: цепочка, металлическая пряжка, но увы — никакой информации о владельце. Собака заглядывает в глаза, виляет хвостом. Видно, что она потерялась совсем недавно.

Сердце дрогнуло — решаю взять собаку на передержку. Прихожу домой и разбрасываю сообщение о потеряшке по соцсетям. И замечаю десятки аналогичных сообщений, оставленных за последний день. 

“Чёртовы салюты!” — в комментариях люди ругают пиротехнику. Пускать петарды в Новый год — ритуал для многих белорусов. Но пока одни приходят от шума в полный восторг, для других это сущий ад. Коты от шума прячутся под диваны, собаки срываются с поводков и от страха бегут куда глаза глядят. Иногда их находят в других городах, за много километров от домов.

Зоозащитница: “В первые дни нового года наши телефоны разрываются”

По словам основательницы общества защиты животных “Эгида” Натальи Беляновой, таких случаев полно. Иногда собак находят с оборванными верёвками на шеях. От ужаса они умудряются порвать даже дворовые привязи.

“В первые дни нового года наши телефоны разрываются, — сетует собеседница Еврорадио. — Звонят отовсюду. Пишут в социальные сети. Многие животные не чипированы, нет информации на ошейниках, надо искать передержки. Некоторые люди забирают потеряшек, но потом выпускают, потому что не готовы их приютить”.

Страдают от пиротехники и птицы. Специалист общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны” по природоохранным вопросам Семён Левый, рассказывает Еврорадио, что пиротехника способна не только напугать, но и убить пернатых. 

“На днях гости Праги наблюдали, как взрыв петарды напугал несколько десятков лебедей-шипунов. В панике они разлетались в разные стороны. В темноте они очень плохо видели, натыкались на автомобили и электропровода. Одни птицы погибли, другие были сильно покалечены”, — говорит он.

Собеседник напоминает, что такие же лебеди зимуют и в Беларуси, а всего зимой в нашей стране можно встретить более 100 видов разных птиц. Любые громкие звуки — стресс для них. Похожая на пражскую история может случится в любом месте, где забавляются пиротехникой.

Атмосфера праздника

Ну а что люди? Коллега рассказывает о соседе, который ежегодно устраивает во дворе световое шоу — закупается фейерверками на пару тысяч рублей. В этом году другой сосед после каждого взрыва весело комментировал с балкона: “Это была зарплата учителя! А это — годовое пособие по безработице! А это — пенсия!”

Гомельский журналист Пётр Кузнецов недоволен новогодним грохотом за окном:

“Им кажется, что тупо долбать эфир копеечной петардой ради "ба-бах" — это "атмосфера праздника”, — возмущается он на своей страничке в “Фейсбуке”. —  Я вот пытаюсь себе это представить: как? Как это работает, что человек, когда слышит "Бах!" вдруг становится счастливым? Это, если такой тип идёт по улице и вдруг где-то поблизости у проезжающего мимо авто лопается колесо, у него случается выброс эндорфинов, он начинает улыбаться и подпрыгивать на месте от радости? Это так должно работать?”


Семён Левый советует любителям грохота не пользоваться петардами хотя бы в местах больших скоплений птиц или там, где те ночуют. Собеседник приводит в пример водохранилище “Криница” на северо-западе Минска, а также окрестности Минского зоопарка. Там жертвами могут стать как водоплавающие птицы на Свислочи, так и животные в вольерах.

Наталья Белянова напоминает, что надо обязательно чипировать собак или оставлять при них номера телефонов хозяев, чтобы нашедшему было понятно, с кем связываться. По её словам, каждый год приносит “Эгиде” по 300-400 пропавших животных, которые так и не возвращаются к старым хозяевам.


PS

А в истории с собачкой, которую я взяла к себе домой, случился хэппи-энд. Уже днём 3 января мне позвонила её хозяйка. Сработала магия соцсетей, да и вообще Новый год — время чудес!
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 2 декабря возле входа на станцию метро “Малиновка” я замечаю одинокую собаку. Она испуганно смотрит по сторонам — ищет хозяина.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Отправлюсь в другой мир при том же режиме, при котором родился"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика