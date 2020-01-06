Шесть социальных работников обслуживают жителей населённых пунктов Боричевичского сельсовета

Источник материала: Полесская правда

На протяжении 20 лет социальная помощь на дому является самой востребованной из всех услуг, предоставляемых территориальными центрами соцобслуживания населения.

В республике насчитывается примерно 13 с половиной тысяч соцработников, которые обслуживают более 90 тысяч подопечных. В отделении социальной помощи на дому ТЦСОН Пинского района 113 соцработников обслуживают 532 человека.

Жителей населенных пунктов Боричевичского сельсовета обслуживают 6 социальных работников.

Самая опытная из них – Галина Александровна Омелькович, она трудится в этой сфере 28 лет. На ее обслуживании 7 человек, которые проживают в Боричевичах и Вуйвичах. Всем им более 80 лет. Галина Александровна отмечает, что за столько лет так привыкла к своим подопечным, что уже и не представляет себя в другой роли. Придя в соцслужбу в 1991 году, она ни разу не пожалела о своем выборе.

– Мне нравится моя работа, – говорит Галина Александровна. – Своими подопечными я довольна, со всеми нахожу общий язык, а они благодарны за ту помощь, которую я им оказываю. Каждое утро бегу к своим бабушкам и дедушкам, знаю, что они меня уже ждут. Нужно еду приготовить, убрать в доме, в магазин сходить, за лекарствами. Зимой – воду принести, дрова, брикет, грубку затопить, убрать снег, если есть.

Галина Александровна отмечает четкое взаимодействие с местной исполнительной властью. Руководство Боричевичского сельисполкома всегда и во всем помогает соцработникам, особенно в вопросе заготовки топлива на зиму для их подопечных.

Соцработник д. Тырвовичи Лидия Викторовна Пашковец пришла в службу в 2004 году. До этого работала в библиотеке, но, когда ей предложили попробовать себя в новом качестве, согласилась без колебаний. Вот уже 15 лет Лидия Викторовна помогает своим односельчанам. Люди ей доверяют, потому что много лет живут рядом, знают ее как порядочного и доброго человека. Поначалу у нее было 7 подопечных, сейчас осталось лишь 4 в связи с состоянием здоровья Лидии Викторовны.

– Много чего делаю у своих бабушек и дедушек: готовлю еду, убираю, в магазин хожу, на ФАП, – рассказывает Л.В. Пашковец. – Но самое главное для них – это общение. Они хотят просто поговорить, узнать новости. Да и мне с ними интересно. Например, есть у меня на обслуживании ветеран войны Александр Васильевич Пашковец, ему 95 лет. Мы с ним о разном разговариваем, он мне о войне рассказывает, я новостями делюсь.

На обслуживании у Лилии Валерьевны Лемешевской, которая трудится соцработником с 2009 года, жители деревень Гривковичи и Тырвовичи, всего 6 человек. В Тырвовичах она с недавнего времени, ее новые подопечные некогда были на обслуживании у Л.В. Пашковец.

– Они уже привыкли к Лидии Викторовне, она местная, ее знают, она всегда рядом, я же – новый человек, а чужому здесь не сразу доверяют, – рассказывает Лилия Валерьевна. – Поэтому поначалу некоторые отнеслись ко мне настороженно, но со временем все наладилось. Так было, например, когда я пришла к Валентине Николаевне Пашковец. Она женщина одинокая, ей 80 лет, конечно, со своими особенностями характера. Сразу присматривалась к новому соцработнику, но постепенно мы нашли общий язык.

Надо сказать, Лилия Валерьевна – очень светлый и позитивный человек, всегда с улыбкой на лице. Именно с улыбки начинается ее рабочий день, когда она переступает порог дома своих подопечных. Так легче всего расположить к себе человека, а когда тебе улыбаются в ответ, значит, все в порядке, и можно считать, что день удался.

Есть у Лилии Валерьевны и постоянные клиенты, если можно так выразиться. К примеру, сейчас у нее на обслуживании Анна Антоновна Богатко из Гривковичей, а до этого Л.В. Лемешевская помогала ее маме Любови Григорьевне Богатко. К слову, в этой семье Лилия Валерьевна уже стала своей, практически дочерью. «Анна Антоновна и Антон Григорьевич знают обо всех моих горестях и радостях, мы как одна семья, они говорят «ты уже наша», – рассказывает Л.В. Лемешевская. – У нас есть свои секреты, есть о чем поговорить, что обсудить».

В деревне Месятичи с 2008 года работает Вера Ивановна Солоснюк, на обслуживании у нее 7 человек. Самая старшая из них Серафима Дмитриевна Шпаковская, ей 94 года. Живет она одна, но по мере возможности приезжают дети и внуки. Пока еще сама ходит, даже огород сажала. Соцработник приходит к Серафиме Дмитриевне три раза в неделю, но если надо, то Вера Ивановна бывает у своей подопечной и чаще.

– Работа у нас практически у всех одинаковая: воду принести, дрова, еду приготовить, порядок навести. Но самое главное – поговорить с человеком, узнать, что тревожит, успокоить, новостями поделиться, – рассказывает Вера Ивановна.

К слову, В.И. Солоснюк и Л.В. Лемешевская работают еще и почтальонами отделения почтовой связи Боричевичи.

На обслуживании у Марии Игнатьевны Яхновец 4 человека. 1 февраля будет 15 лет, как она трудится соцработником д. Бижеревичи.

– У каждого человека свой характер, поэтому нужно подходить индивидуально к каждому, – говорит Мария Игнатьевна. – Иногда пошучу, улыбнусь, а когда вижу, что плохо моей бабушке, переведу разговор на другую тему.

Подопечные Марии Игнатьевны привыкли к ней, и когда та заговаривает об уходе на заслуженный отдых, отказываются идти к кому-то другому на обслуживание. Как, например, соседка М.И. Яхновец 79-летняя Серафиня Ивановна Остапчик. Да и сама Мария Игнатьевна вряд ли сможет оставить такого пожилого человека и будет ухаживать за ней до последнего ее дня.

– Я каждое утро молюсь за всех их, вспоминаю ушедших в мир иной, а таких у меня уже 9 человек, к сожалению, – рассказывает Мария Игнатьевна.

В деревне Бижеревичи есть еще один социальный работник – Мария Владимировна Мосейчук. Работает она только 2 с половиной года, на обслуживании 3 человека. Мария Владимировна учится у старших коллег умению общаться с пожилыми людьми, терпению. И это у нее получается.

Доброта, сочувствие, умение сопереживать, понимать пожилого человека вот те качества, которыми обладают социальные работники. Они становятся практически членами семей своих подопечных, помнят всех, кому помогали. Можно в этой работе пережить все, говорят они, но самое трудное – когда человек уходит в мир иной. А лучшая оценка их работы – благодарность детей, близких за то, что были рядом с их родителями до последнего дня.

Инна УРБАНОВИЧ

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