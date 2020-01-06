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Шесть социальных работников обслуживают жителей населённых пунктов Боричевичского сельсовета
07.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На протяжении 20 лет социальная помощь на дому является самой востребованной из всех услуг, предоставляемых территориальными центрами соцобслуживания населения.
В республике насчитывается примерно 13 с половиной тысяч соцработников, которые обслуживают более 90 тысяч подопечных. В отделении социальной помощи на дому ТЦСОН Пинского района 113 соцработников обслуживают 532 человека.
Жителей населенных пунктов Боричевичского сельсовета обслуживают 6 социальных работников.
Самая опытная из них – Галина Александровна Омелькович, она трудится в этой сфере 28 лет. На ее обслуживании 7 человек, которые проживают в Боричевичах и Вуйвичах. Всем им более 80 лет. Галина Александровна отмечает, что за столько лет так привыкла к своим подопечным, что уже и не представляет себя в другой роли. Придя в соцслужбу в 1991 году, она ни разу не пожалела о своем выборе.
Галина Александровна отмечает четкое взаимодействие с местной исполнительной властью. Руководство Боричевичского сельисполкома всегда и во всем помогает соцработникам, особенно в вопросе заготовки топлива на зиму для их подопечных.
Соцработник д. Тырвовичи Лидия Викторовна Пашковец пришла в службу в 2004 году. До этого работала в библиотеке, но, когда ей предложили попробовать себя в новом качестве, согласилась без колебаний. Вот уже 15 лет Лидия Викторовна помогает своим односельчанам. Люди ей доверяют, потому что много лет живут рядом, знают ее как порядочного и доброго человека. Поначалу у нее было 7 подопечных, сейчас осталось лишь 4 в связи с состоянием здоровья Лидии Викторовны.
На обслуживании у Лилии Валерьевны Лемешевской, которая трудится соцработником с 2009 года, жители деревень Гривковичи и Тырвовичи, всего 6 человек. В Тырвовичах она с недавнего времени, ее новые подопечные некогда были на обслуживании у Л.В. Пашковец.
Надо сказать, Лилия Валерьевна – очень светлый и позитивный человек, всегда с улыбкой на лице. Именно с улыбки начинается ее рабочий день, когда она переступает порог дома своих подопечных. Так легче всего расположить к себе человека, а когда тебе улыбаются в ответ, значит, все в порядке, и можно считать, что день удался.
Есть у Лилии Валерьевны и постоянные клиенты, если можно так выразиться. К примеру, сейчас у нее на обслуживании Анна Антоновна Богатко из Гривковичей, а до этого Л.В. Лемешевская помогала ее маме Любови Григорьевне Богатко. К слову, в этой семье Лилия Валерьевна уже стала своей, практически дочерью. «Анна Антоновна и Антон Григорьевич знают обо всех моих горестях и радостях, мы как одна семья, они говорят «ты уже наша», – рассказывает Л.В. Лемешевская. – У нас есть свои секреты, есть о чем поговорить, что обсудить».
В деревне Месятичи с 2008 года работает Вера Ивановна Солоснюк, на обслуживании у нее 7 человек. Самая старшая из них Серафима Дмитриевна Шпаковская, ей 94 года. Живет она одна, но по мере возможности приезжают дети и внуки. Пока еще сама ходит, даже огород сажала. Соцработник приходит к Серафиме Дмитриевне три раза в неделю, но если надо, то Вера Ивановна бывает у своей подопечной и чаще.
К слову, В.И. Солоснюк и Л.В. Лемешевская работают еще и почтальонами отделения почтовой связи Боричевичи.
На обслуживании у Марии Игнатьевны Яхновец 4 человека. 1 февраля будет 15 лет, как она трудится соцработником д. Бижеревичи.
Подопечные Марии Игнатьевны привыкли к ней, и когда та заговаривает об уходе на заслуженный отдых, отказываются идти к кому-то другому на обслуживание. Как, например, соседка М.И. Яхновец 79-летняя Серафиня Ивановна Остапчик. Да и сама Мария Игнатьевна вряд ли сможет оставить такого пожилого человека и будет ухаживать за ней до последнего ее дня.
В деревне Бижеревичи есть еще один социальный работник – Мария Владимировна Мосейчук. Работает она только 2 с половиной года, на обслуживании 3 человека. Мария Владимировна учится у старших коллег умению общаться с пожилыми людьми, терпению. И это у нее получается.
Доброта, сочувствие, умение сопереживать, понимать пожилого человека вот те качества, которыми обладают социальные работники. Они становятся практически членами семей своих подопечных, помнят всех, кому помогали. Можно в этой работе пережить все, говорят они, но самое трудное – когда человек уходит в мир иной. А лучшая оценка их работы – благодарность детей, близких за то, что были рядом с их родителями до последнего дня.
Инна УРБАНОВИЧ
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> М.И. Яхновец, Л.В. Пашковец, В.И. Солоснюк, Л.В. Лемешевская, М.В. Мосейчук, Г.А. Омелькович. На протяжении 20 лет социальная помощь на дому является самой...
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