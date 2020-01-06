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Шесть социальных работников обслуживают жителей населённых пунктов Боричевичского сельсовета

07.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Шесть социальных работников обслуживают жителей населённых пунктов Боричевичского сельсовета

М.И. Яхновец, Л.В. Пашковец, В.И. Солоснюк, Л.В. Лемешевская, М.В. Мосейчук, Г.А. Омелькович.

На протяжении 20 лет социальная помощь на дому является самой востребованной из всех услуг, предоставляемых территориальными центрами соцобслуживания населения.

В республике насчитывается примерно 13 с половиной тысяч соцработников, которые обслуживают более 90 тысяч подопечных. В отделении социальной помощи на дому ТЦСОН Пинского района 113 соцработников обслуживают 532 человека.

Жителей населенных пунктов Боричевичского сельсовета обслуживают 6 социальных работников.

Самая опытная из них – Галина Александровна Омелькович, она трудится в этой сфере 28 лет. На ее обслуживании 7 человек, которые проживают в Боричевичах и Вуйвичах. Всем им более 80 лет. Галина Александровна отмечает, что за столько лет так привыкла к своим подопечным, что уже и не представляет себя в другой роли. Придя в соцслужбу в 1991 году, она ни разу не пожалела о своем выборе.

– Мне нравится моя работа, – говорит Галина Александровна. – Своими подопечными я довольна, со всеми нахожу общий язык, а они благодарны за ту помощь, которую я им оказываю. Каждое утро бегу к своим бабушкам и дедушкам, знаю, что они меня уже ждут. Нужно еду приготовить, убрать в доме, в магазин сходить, за лекарствами. Зимой – воду принести, дрова, брикет, грубку затопить, убрать снег, если есть.

Галина Александровна отмечает четкое взаимодействие с местной исполнительной властью. Руководство Боричевичского сельисполкома всегда и во всем помогает соцработникам, особенно в вопросе заготовки топлива на зиму для их подопечных.

Соцработник д. Тырвовичи Лидия Викторовна Пашковец пришла в службу в 2004 году. До этого работала в библиотеке, но, когда ей предложили попробовать себя в новом качестве, согласилась без колебаний. Вот уже 15 лет Лидия Викторовна помогает своим односельчанам. Люди ей доверяют, потому что много лет живут рядом, знают ее как порядочного и доброго человека. Поначалу у нее было 7 подопечных, сейчас осталось лишь 4 в связи с состоянием здоровья Лидии Викторовны.

– Много чего делаю у своих бабушек и дедушек: готовлю еду, убираю, в магазин хожу, на ФАП, – рассказывает Л.В. Пашковец. – Но самое главное для них – это общение. Они хотят просто поговорить, узнать новости. Да и мне с ними интересно. Например, есть у меня на обслуживании ветеран войны Александр Васильевич Пашковец, ему 95 лет. Мы с ним о разном разговариваем, он мне о войне рассказывает, я новостями делюсь.

На обслуживании у Лилии Валерьевны Лемешевской, которая трудится соцработником с 2009 года, жители деревень Гривковичи и Тырвовичи, всего 6 человек. В Тырвовичах она с недавнего времени, ее новые подопечные некогда были на обслуживании у Л.В. Пашковец.

– Они уже привыкли к Лидии Викторовне, она местная, ее знают, она всегда рядом, я же – новый человек, а чужому здесь не сразу доверяют, – рассказывает Лилия Валерьевна. – Поэтому поначалу некоторые отнеслись ко мне настороженно, но со временем все наладилось. Так было, например, когда я пришла к Валентине Николаевне Пашковец. Она женщина одинокая, ей 80 лет, конечно, со своими особенностями характера. Сразу присматривалась к новому соцработнику, но постепенно мы нашли общий язык.

Надо сказать, Лилия Валерьевна – очень светлый и позитивный человек, всегда с улыбкой на лице. Именно с улыбки начинается ее рабочий день, когда она переступает порог дома своих подопечных. Так легче всего расположить к себе человека, а когда тебе улыбаются в ответ, значит, все в порядке, и можно считать, что день удался.

Есть у Лилии Валерьевны и постоянные клиенты, если можно так выразиться. К примеру, сейчас у нее на обслуживании Анна Антоновна Богатко из Гривковичей, а до этого Л.В. Лемешевская помогала ее маме Любови Григорьевне Богатко. К слову, в этой семье Лилия Валерьевна уже стала своей, практически дочерью. «Анна Антоновна и Антон Григорьевич знают обо всех моих горестях и радостях, мы как одна семья, они говорят «ты уже наша», – рассказывает Л.В. Лемешевская. – У нас есть свои секреты, есть о чем поговорить, что обсудить».

В деревне Месятичи с 2008 года работает Вера Ивановна Солоснюк, на обслуживании у нее 7 человек. Самая старшая из них Серафима Дмитриевна Шпаковская, ей 94 года. Живет она одна, но по мере возможности приезжают дети и внуки. Пока еще сама ходит, даже огород сажала. Соцработник приходит к Серафиме Дмитриевне три раза в неделю, но если надо, то Вера Ивановна бывает у своей подопечной и чаще.

– Работа у нас практически у всех одинаковая: воду принести, дрова, еду приготовить, порядок навести. Но самое главное – поговорить с человеком, узнать, что тревожит, успокоить, новостями поделиться, – рассказывает Вера Ивановна.

К слову, В.И. Солоснюк и Л.В. Лемешевская работают еще и почтальонами отделения почтовой связи Боричевичи.

На обслуживании у Марии Игнатьевны Яхновец 4 человека. 1 февраля будет 15 лет, как она трудится соцработником д. Бижеревичи.

– У каждого человека свой характер, поэтому нужно подходить индивидуально к каждому, – говорит Мария Игнатьевна. – Иногда пошучу, улыбнусь, а когда вижу, что плохо моей бабушке, переведу разговор на другую тему.

Подопечные Марии Игнатьевны привыкли к ней, и когда та заговаривает об уходе на заслуженный отдых, отказываются идти к кому-то другому на обслуживание. Как, например, соседка М.И. Яхновец 79-летняя Серафиня Ивановна Остапчик. Да и сама Мария Игнатьевна вряд ли сможет оставить такого пожилого человека и будет ухаживать за ней до последнего ее дня.

– Я каждое утро молюсь за всех их, вспоминаю ушедших в мир иной, а таких у меня уже 9 человек, к сожалению, – рассказывает Мария Игнатьевна.

В деревне Бижеревичи есть еще один социальный работник – Мария Владимировна Мосейчук. Работает она только 2 с половиной года, на обслуживании 3 человека. Мария Владимировна учится у старших коллег умению общаться с пожилыми людьми, терпению. И это у нее получается.

Доброта, сочувствие, умение сопереживать, понимать пожилого человека вот те качества, которыми обладают социальные работники. Они становятся практически членами семей своих подопечных, помнят всех, кому помогали. Можно в этой работе пережить все, говорят они, но самое трудное – когда человек уходит в мир иной. А лучшая оценка их работы – благодарность детей, близких за то, что были рядом с их родителями до последнего дня.

Инна УРБАНОВИЧ
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Теги: Новости
 
 
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