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Источник: минское "Динамо" провело переговоры с экс-наставником "Судувы" Владимиром Чебуриным

07.01.2020 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Казахстанский специалист Владимир Чебурин может возглавить минское "Динамо".

Представители белорусского клуба провели в Казахстане переговоры с экс-наставником "Судувы", сообщает football.by.

Спортивный директор минского "Динамо" Юрий Поклад ранее не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Чебурин может возглавить команду.

Казахстанец трижды привел "Судуву" к золотым медалям чемпионата Литвы.
 
 
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Казахстанский специалист Владимир Чебурин может возглавить минское "Динамо".
 
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