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Под Речицей микроавтобус лёг на бок из-за манёвра неустановленной машины

07.01.2020 09:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 января около пяти вечера в Речицком районе перевернулся микроавтобус. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, Mercedes Sprinter с прицепом двигался из Хойников в Гомель по трассе М10. На 87 км дороги автомобиль перестроился в левую по ходу движения полосу. 

Под Речицей микроавтобус лёг на бок из-за манёвра неустановленной машины
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

В какой-то момент позади микроавтобуса появилась машина, водитель которой переключением света фар с ближнего на дальний потребовал уступить ему дорогу. Увидев, что Mercedes не собирается перестраиваться в правую полосу, неустановленный автомобиль опередил микроавтобус по соседней полосе, затем выехал в крайнюю левую и нажал на тормоза, создав аварийную обстановку. 

Под Речицей микроавтобус лёг на бок из-за манёвра неустановленной машины
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Водитель Mercedes был вынужден притормозить, в результате чего микроавтобус ушёл в неконтролируемый занос, прицеп оторвался, а транспортное средство легло на бок. Один из пассажиров получил перелом трёх рёбер, он был госпитализирован. Водитель Mercedes и двое других пассажиров не пострадали. 

Под Речицей микроавтобус лёг на бок из-за манёвра неустановленной машины
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

К месту происшествия выбывали наряд ГАИ, работники МЧС и бригады скорой помощи. Выясняются обстоятельства случившегося. 

На прошлой неделе в Могилёвском районе легковушка выехала на встречку для совершения обгона и врезалась в микроавтобус. 

Погибли два человека – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. 6 января около пяти вечера в Речицком районе перевернулся микроавтобус.  Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, Mercedes Sprinter с прицепом...
 
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