"Очень взрывоопасная ситуация": российский аналитик оценил угрозу начала мировой войны

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани появилась угроза начала новой мировой войны, поскольку много потенциальных ее участников готовы проводить агрессивно-безответственную политику. Об этом в интервьюзаявил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

"Есть вероятность эскалации. Это не означает, что она точно состоится, но это вероятно. Возникла очень взрывоопасная ситуация, поскольку внутриполитические причины многих потенциальных участников конфликта говорят об их готовности проводить агрессивно-безответственную политику.





Опасность довольно существенная. Эскалация, которая уже сейчас происходит, носит довольно неприятный характер. Американские аналитики этого не понимают, но есть возможность втягивания туда России, если конфликт распространится на Сирию и Израиль, а он распространится. То, что эскалация продолжится - это практически точно. Но на каком уровне она остановится и остановится ли - вот это вопрос", - отметил он.





По словам обозревателя, дело может даже дойти и до ядерной войны с применением стратегического оружия. Эксперт считает, что избежать этого поможет деэскалация, хотя на самом деле ситуация сейчас очень опасная.









"Проблема в том, что эскалация имеет многосторонний характер. У иранского режима есть очень серьезные внутриполитические проблемы. У российского, в основном, конечно, экономические. И правительствам обеих стран признавать свою вину по разным причинам очень не хочется, а то и не можется. В иранской правящей элите есть раскол, идут постоянные ссоры, а окончательные приказы выдает почти 80-летний Али Хаменеи, адекватность которого тоже вызывает определенные сомнения", - добавил он.





Эксперт добавил, что также у него вызывает сомнения адекватность израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который "готов сделать все что угодно, чтобы стать героем и выиграть выборы 2 марта".





"Трамп тоже боится, что если он не выиграет выборы, то его посадят", - добавил он.