«Циничная отписка»: СК не станет искать пропавшего 20 лет назад противника Лукашенко

Источник материала: KYKY

После нашумевшего интервью для DW экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского, который рассказал об убийствах трех противников Александра Лукашенко 20-летней давности — Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского, родственники пропавших потребовали СК возобновить следствие. Такое ходатайство подали близкие Красовского, а также Дмитрия Завадского — еще одного исчезнувшего 20 лет назад оппонента Лукашенко. На днях жене Завадского пришел ответ: Следственный комитет Беларуси заявил, что возобновлять дело не станут, а для допросов новых свидетелей нет оснований. Об этом пишет DW.

Напомним, в беседе с журналистами DW Юрий Гаравский признался, что был среди тех (кроме него, еще семь человек), кто причастен к убийству Захаренко, Гончара и Красовского. В случае с Захаренко, со слов Гаравского, на стрельбище внутренних войск в мужчину стрелял Дмитрий Павличенко — экс-командир СОБРа. В случае с Гончаром и Красовским — мужчин похитили рядом с баней, на разных машинах отвезли на законсервированную военную базу под Минском. Стрелял снова Павличенко, сказал Гаравский; позже трупы закопали. О том, что произошло с Дмитрием Завадским, Гаравский доподлинно не знает — но предположил, что в его похищении тоже могли участвовать бойцы СОБРа.

Жена Завадского Светлана получила от СК ответ, в котором написано: «Лица, осуществившие похищение вашего мужа, установлены и осуждены за указанное преступление приговором Минского областного суда от 14.03.2002 [речь идет о двух экс-офицерах МВД — Валерие Игнатовиче и Дмитрие Малике. За похищение Завадского в 2002 году они получили десять лет колонии, но вину так и не признали — прим. KYKY]. Мнение Гаравского о похищении Д. Завадского иными лицами, высказанное им в интервью радиостанции «Немецкая волна» [DW], не является основанием для возобновления приостановленного предварительного расследования».

Светлана Завадская назвала письмо из СК «циничной отпиской». «Тогда, в 2002 году, все остановилось на том, что похитители передали Диму неким неустановленным лицам, дело об этом было выделено в отдельное делопроизводство, и я просила СК допросить тех, кого назвал Гаравский, чтобы выяснить, что это за неустановленные лица. Но мне дали ответ по другому — уже закрытому делу о похищении», — сказала женщина. Она будет обжаловать решение следователей в вышестоящих инстанциях. К слову, 25 декабря 2019 года стало известно , что Следственный комитет снова начнет искать Юрия Захаренко.

Фото обложки: Владимир Гридин для «Свободы».