"В единстве залог наших успехов" - Лукашенко

Источник материала: Ивьевский край

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Рождество приехал в храм в честь иконы Божией Матери "Державная" на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.









В храме главу государства приветствовали воспитанники воскресной школы монастыря, которые преподнесли ему букет цветов. Президент в свою очередь вручил им рождественские подарки - книги о православных праздниках и сладости.

Затем Александр Лукашенко по традиции зажег рождественскую свечу.

Президент в своей речи обратился не только к пришедшим в храм, но и всем, кто празднует Рождество Христово. "Светлый добрый праздник, который вселяет в наши сердца веру, надежду, любовь и доброту. Мне кажется, что этот храм, эта обитель, в которых мы находимся, и есть воплощение этих добрых и светлых слов", - сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что 2019 год был непростым для страны, и для каждого человека в отдельности он сложился по-разному. "Но в целом все вы говорите, что это был неплохой год. Это был сложный период нашей жизни. И, как я всегда говорю, что самое - то, что вызывает у нас настороженность (даже не опасность), - это экономика. Поэтому что это жизнь наших людей", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в новогоднем обращении уже сказал, что сельчане с честью преодолели прошедший сложный год, потому как до этого было два достаточно тяжелых для сельского хозяйства года, были израсходованы многие резервы: "Слава богу, что они были. И в прошлом году (он был не самым лучшим, но и не худшим) мы восстановили наши резервы, обеспечили питанием наших людей. И прошли его неплохо, но и не так, как хотелось бы нам. Был средний год. Я его оцениваю как год непростой".

Президент считает, что и горожане - промышленность - могли бы сработать лучше.

"Но вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз напомнил о своем новогоднем обращении, конкретизировал его: "Говорил я о том, что год будет непростым. Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы так же достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость".

"Но самое главное, что было в прошлом году, это великое наше достояние и достижение - мы сохранили мир и покой на нашей земле. Мир межконфессиональный и межнациональный - это то, чем гордится любое государство, и прежде всего наша Беларусь", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что в жизни страны были непростые времена. "Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы - не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша Церковь - все конфессии (наша большая Церковь), не только православные, не только католики (я имею в виду христиан) - все конфессии нашей страны", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко передал в дар храму икону "Рождество Христово". Эта писаная икона белорусского автора Андрея Щербинина отображает величайшее событие - приход на землю Сына Божьего в Вифлеемской пещере - Рождество Христово, праздник великого обновления мира, день спасения и всеобщей радости.

В свою очередь настоятель храма протоиерей Андрей Лемешонок передал в дар главе государства икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.

Храм в честь иконы Божией Матери "Державная" входит в состав монастырского комплекса Свято-Елисаветинского женского монастыря. Храм построен в период 2001-2007 годов собственными силами монастыря, при активном участии тружеников монастырских мастерских. Храм освящен 18 октября 2008 года митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, ныне почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Сам же монастырь в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы основан в 1999 году. Помимо храмов, различных мастерских монастырь имеет в пригороде свое подворье, где создан центр для опеки социально незащищенных людей. Сестры монастыря несут послушание в Республиканской клинической психиатрической больнице, психоневрологическом интернате, в Научно-исследовательском институте пульмонологии и фтизиатрии в Новинках.