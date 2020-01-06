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«Мужественно держал удар». Друг Андрея Павленко рассказал о последних днях его жизни

07.01.2020 13:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 6 января в Спасо-Преображенском соборе Петербурга состоялась церемония прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко. О последних днях врача рассказал друг семьи – хирург Илья Гоцадзе. 

На своей странице в Facebook мужчина поблагодарил супругу Павленко за то, что она сделала для мужа всё возможное. 

«На её долю выпало много испытаний за это время. К ним невозможно быть подготовленным. В самое сложное и критическое время его жизни Анна Гегечкори сделала для него больше, чем можно было! Она исполнила и претворила в жизнь все его просьбы», – сказал Гоцадзе. 

«Мужественно держал удар». Друг Андрея Павленко рассказал о последних днях его жизни
Фото: facebook.com / Андрей Павленко 

По словам друга семьи, только супруга и дети были с Андреем Николаевичем до самого конца. Больше он ни с кем не хотел видеться. 

«В последние недели Андрюхе было плохо, но он очень мужественно держал удар, никому из нас не жаловался. Он отказался от встреч с друзьями, не сделал исключения ни для кого. Запретил приезжать и прилетать. Он не хотел, чтобы его видели слабым и больным», – объяснил Илья Гоцадзе причины отказа врача от общения с друзьями. 

«Мужественно держал удар». Друг Андрея Павленко рассказал о последних днях его жизни
Фото: facebook.com / Андрей Павленко 

Хирург уточнил, что когда Павленко была нужна помощь, он не хотел её принимать ни от кого, кроме своей жены. Анна ухаживала за супругом практически круглосуточно. 

Незадолго до своей смерти Андрей Николаевич исповедовался и причастился. 1 января он и Анна обвенчались, после чего мужчина написал своей последний пост в Facebook. Также врач отказался от масштабных панихид и помещения в морг. 

«Просил, чтобы его тело из дома было перевезено в церковь. Чтобы он был отпет и захоронен», – рассказал о просьбе друга Гоцадзе. 

«Мужественно держал удар». Друг Андрея Павленко рассказал о последних днях его жизни
Фото: facebook.com / Андрей Павленко 

Андрей Павленко ушёл из жизни 5 января. Хирург узнал, что болен раком, весной 2018 года.

С тех пор врач приложил много усилий, чтобы постараться излечиться и помочь другим людям узнать больше о болезни, – здесь подробнее

Люди в материале: Андрей Павленко, Илья Гоцадзе, Анна Гегечкори
 
 
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Новости России. 6 января в Спасо-Преображенском соборе Петербурга состоялась церемония прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко. О последних днях врача...
 
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