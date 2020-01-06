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Белорусский экипаж на МАЗе вышел в лидеры «Дакара»

07.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Дакаре» в зачете грузовиков новый лидер. МАЗ Сергея Вязовича рвется к первой в истории белорусской команды победе на знаменитом ралли-рейде.

На втором этапе «Дакара» в категории грузовиков экипаж Вязовича, в отличие от соперников, не попался в навигационную ловушку, которая ждала участников в конце этапа. Это и сыграло решающую роль. Белорусский грузовик теперь опережает ближайшего конкурента на четыре минуты. В масштабах «Дакара» преимущество небольшое. Особенно если учитывать тот факт, что на хвосте у Вязовича сразу три экипажа главного фаворита этого ралли – команды «КАМАЗ-Мастер».

Сегодня на «Дакаре» третий этап. Он круговой. Гонщики проедут 427 километров вокруг местечка Неом в Саудовской Аравии. 

Ралли-марафон «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии. Участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км. Ралли финиширует 17 января. 



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МАЗ Сергея Вязовича рвется к первой в истории белорусской команды победе на знаменитом ралли-рейде.
 
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