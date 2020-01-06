В Смолевичском районе столкнулись легковой автомобиль и погрузчик

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 января около 8.30. Неподалеку от деревни Черный лес Смолевичского района на трассе столкнулись «Форд Мондео» и фронтальный погрузчик «Амкодор».

В результате происшествия помощь понадобилась пассажиру легковушки. Сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента спасли молодого человека. Он был доставлен в больницу. Водители легкового автомобиля и погрузчика в аварии не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.