ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Смолевичском районе столкнулись легковой автомобиль и погрузчик

07.01.2020 15:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Смолевичском районе столкнулись легковой автомобиль и погрузчик
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 января около 8.30. Неподалеку от деревни Черный лес Смолевичского района на трассе столкнулись «Форд Мондео» и фронтальный погрузчик «Амкодор».

В Смолевичском районе столкнулись легковой автомобиль и погрузчик «Учитель» на дороге спровоцировал серьёзное ДТП

В результате происшествия помощь понадобилась пассажиру легковушки. Сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента спасли молодого человека. Он был доставлен в больницу. Водители легкового автомобиля и погрузчика в аварии не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика