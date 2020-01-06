Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах

Источник материала: СТВ

Рождество Христово отмечают миллионы православных по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно главные мероприятия проходят в Вифлееме – в базилике Рождества Христова.

По преданию, этот храм был построен на том самом месте, где на свет появился Спаситель. Прошедшей ночью здесь собрались сотни верующих.









В России главная торжественная служба прошла в храме Христа Спасителя в Москве. Праздничное богослужение провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

















География празднования Рождества велика. В Грузии в этот день традиционно устраивают шествие «Алило». Крестный ход объединяет представителей духовенства и детей.









Рождество Христово в Греции – один из общенациональных праздников. Греки ходят в гости к родственникам, знакомым и соседям, напевая рождественские песни.





В Румынии в этот день пекут рождественские калачи в виде восьмерки. А праздничная трапеза обязательно включает в себя голубцы и долму.